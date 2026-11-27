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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Donetsk bölgesindeki Sloviansk kentinin 3 tonluk bombayla hedef alındığı bildirildi. Saldırının ardından bölgede dev bir krater oluşurken kullanılan mühimmatın, Sovyetler Birliği döneminden kalma FAB-3000 tipi bomba olduğu değerlendiriliyor.

PATLAMANIN ARDINDAN DEV KRATER OLUŞTU

Sloviansk'taki saldırıya ilişkin yayımlanan görüntülerde patlamanın etkisiyle oluşan dev krater dikkat çekti. Rus ordusunun düzenli olarak kullandığı en ağır hava bombası olarak gösterilen FAB-3000'in saldırıda kullanıldığı ileri sürüldü.

SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİNDEN KALMA

Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen FAB-3000, güçlendirilmiş askeri yapıları ve sığınakları imha etmek amacıyla tasarlandı. Rusya, 2024 yılından itibaren bu bombaları planör kitleriyle modernize ederek savaşta daha etkin biçimde kullanmaya başladı.

BU AYIN BAŞINDA SIĞINAK OLARAK KULLANILAN OKUL VURULMUŞTU

Rusya'nın benzer bombaları Ukrayna'daki saldırılarında daha önce de kullandığı bildirildi. Kasım ayının başında Zaporijya bölgesindeki Komışuvaha yerleşiminde, insani yardım merkezi ve sığınak olarak kullanılan bir okul hedef alınmıştı. CNN'in incelediği görüntülerde saldırının ardından oluşan kraterin ağır bir hava bombasından kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmişti.

BİR GÜN ÖNCE DE AYNI KENTİ VURMUŞLARDI

Sloviansk, 26 Kasım'da da Rus ordusunun hava saldırısına hedef olmuştu. Kentin Askeri İdare Başkanı Vadim Lyah, yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırıda 37 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Saldırıda 28 ev ve apartman hasar görmüştü.