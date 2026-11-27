Rusya kenti 3 tonluk bombayla vurdu! Bölgede dev krater oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Sloviansk kentini 3 tonluk bombayla hedef aldığı bildirildi. Patlamanın ardından bölgede dev bir krater oluşurken saldırıda Sovyetler Birliği döneminden kalma FAB-3000 tipi bombanın kullanıldığı ileri sürüldü. Rus ordusunun en ağır hava bombalarından biri olan FAB-3000'in bu ayın başında sığınak olarak kullanılan bir okula da isabet ettiği bildirilmişti.
- Donetsk bölgesindeki Sloviansk kentinin 3 tonluk bomba ile hedef alındığı, saldırının ardından bölgede dev bir krater oluştuğu bildirildi.
- Saldırıda kullanılan mühimmatın Sovyetler Birliği döneminden kalma FAB-3000 tipi bomba olduğu değerlendiriliyor; bomba güçlendirilmiş askeri yapıları ve sığınakları imha etmek amacıyla tasarlandı.
- Sloviansk 26 Kasım'da da hava saldırısına hedef olmuş, saldırıda 37 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralanmış ve 28 ev ile apartman hasar görmüştü.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Donetsk bölgesindeki Sloviansk kentinin 3 tonluk bombayla hedef alındığı bildirildi. Saldırının ardından bölgede dev bir krater oluşurken kullanılan mühimmatın, Sovyetler Birliği döneminden kalma FAB-3000 tipi bomba olduğu değerlendiriliyor.
PATLAMANIN ARDINDAN DEV KRATER OLUŞTU
Sloviansk'taki saldırıya ilişkin yayımlanan görüntülerde patlamanın etkisiyle oluşan dev krater dikkat çekti. Rus ordusunun düzenli olarak kullandığı en ağır hava bombası olarak gösterilen FAB-3000'in saldırıda kullanıldığı ileri sürüldü.
SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİNDEN KALMA
Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen FAB-3000, güçlendirilmiş askeri yapıları ve sığınakları imha etmek amacıyla tasarlandı. Rusya, 2024 yılından itibaren bu bombaları planör kitleriyle modernize ederek savaşta daha etkin biçimde kullanmaya başladı.
BU AYIN BAŞINDA SIĞINAK OLARAK KULLANILAN OKUL VURULMUŞTU
Rusya'nın benzer bombaları Ukrayna'daki saldırılarında daha önce de kullandığı bildirildi. Kasım ayının başında Zaporijya bölgesindeki Komışuvaha yerleşiminde, insani yardım merkezi ve sığınak olarak kullanılan bir okul hedef alınmıştı. CNN'in incelediği görüntülerde saldırının ardından oluşan kraterin ağır bir hava bombasından kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmişti.
BİR GÜN ÖNCE DE AYNI KENTİ VURMUŞLARDI
Sloviansk, 26 Kasım'da da Rus ordusunun hava saldırısına hedef olmuştu. Kentin Askeri İdare Başkanı Vadim Lyah, yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırıda 37 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Saldırıda 28 ev ve apartman hasar görmüştü.