BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, çocukluk yıllarında ayakkabı boyacılığı ve çaycılık yaparken, dönemin ilçe kaymakamı ve şimdiki Bingöl Valisi Cahit Çelik'in sağladığı bursla eğitimini tamamlayarak öğretmen olan Erkan Gören, gönüllü öğretmenler ve hayırseverlerle birlikte açılan 'Murat Okuma Salonu'nda ücretsiz eğitim desteği sunuyor.

Genç ilçesinde Zıkte Bölgesi Sürdürülebilir Kalkınma Platformu (ZIKTE SÜRKAP) bünyesinde kurulan 'Murat Okuma Salonu'nun yöneticilerinden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Erkan Gören, çocukluk yıllarında yaşadığı zorlukların ardından kendisine uzatılan yardım elini bugün ilçedeki öğrencilere uzatıyor. İlkokul döneminde ayakkabı boyacılığı ve Hükümet Konağı'nda çaycılık yapan Gören, dönemin ilçe kaymakamı olan şimdiki Bingöl Valisi Cahit Çelik'in sağladığı bursla dershaneye gidip eğitimini tamamladı ve öğretmenliğe atandı. Erkan Gören, gönüllü arkadaşlarıyla birlikte Lgs, YKS ve Kpss'ye hazırlanan gençlerin eğitim masraflarını ortadan kaldırıyor. Merkezde 1 yıl boyunca düzenlenen 35 ücretsiz deneme sınavı ve etüt çalışmalarına katılan 270 KPSS adayından 11'i 90 ile 98, 63'ü 85 ile 90, 29'u ise 80 ile 85 aralığında puan elde etti. Öğrencilerden biri 97 puan alarak Bingöl il birincisi olurken, öğrenci başına yaklaşık 35-45 bin TL'yi bulan sınav ve ulaşım maliyeti gönüllü desteklerle sıfıra indirildi.

'KENDİMİ MİLLETİME VE VATANIMA BORÇLU HİSSEDİYORUM'

Öğretmen Erkan Gören, "Buradaki arkadaşlarımız büyük özveriyle çalıştı ve emeklerinin karşılığını aldı. Bizler sadece öğrencilerimize gerekli imkanları oluşturmaya çalıştık. Deneme sınavları konusunda yardımcı olduk. Öğrencilerimiz yıl boyunca toplam 35 deneme sınavına katıldı ve bu sınavların tamamı ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Normal şartlarda öğrencilerimizin kent merkezine gidip gelmesi, yemek masrafları ve deneme sınavlarına katılım ücretleri düşünüldüğünde, kişi başına yaklaşık 35-45 bin TL arasında bir maliyete denk geliyordu. Biz ise bütün öğrencilerimize bu imkanları tamamen ücretsiz bir şekilde sunduk. Peki, ben neden böyle bir hizmetin içerisinde yer alıyorum? Bunun temelinde geçmişte yaşadığım zorluklar var. İlkokul dönemimde çok büyük sıkıntılar ve zorluklar yaşadım. 4-5 yıl boyunca ayakkabı boyacılığı yaptım. Hükümet Konağı'nda çaycılık da yaptım. Çaycılık yaptığım dönemde, şu anki Valimiz o zaman ilçe kaymakamıydı. Kendisi bana burs sağladı, beni dershaneye gönderdi ve okumama vesile oldu. O dönemde bana bir el uzatıldığı için bugün kendimi borçlu hissediyorum. Kendimi milletime ve vatanıma borçlu hissediyorum. Elimden geldiği kadar gençlerimize sahip çıkmaya çalışıyorum. Zamanında bize el uzatıldığı gibi biz de bugün gençlerimize destek olmak istiyoruz. Yüksek puan alan öğrencilerimizden de bir talebimiz var. Nasıl ki bugün biz onlara el uzattıysak, yarın onlar da güzel yerlere geldiklerinde, memur olduklarında gençlerimize el uzatsınlar ve geleceğimiz olan gençlerimize sahip çıksınlar. Okumama vesile olan Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Kendisine minnettarım" dedi.

'TAMAMEN GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA ÇALIŞIYORUZ'

ZIKTE SÜRKAP Başkanı Mehmet Atalay, ilçedeki eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla 5 gönüllü öğretmen ve iş insanlarının katkısıyla salonu oluşturduklarını ifade ederek, "İlçemizde eğitim ihtiyacı olduğunu hissettik. Bu doğrultuda, gönüllü olarak destek sunan arkadaşlarımızın katkılarıyla okuma salonu oluşturduk. Tefrişatını tamamladıktan sonra, düzenli olarak destek veren 5 öğretmenimizle buradaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Paydaş derneklerimizin yanı sıra gönüllü katkı sunan iş insanlarımız da oldu. Bugüne kadar LGS süreciyle birlikte lisans ve ön lisans mezunu kardeşlerimizin KPSS hazırlık çalışmalarını yürüttük. Bu yıl da YKS'ye hazırlanan eşit ağırlık ve sayısal alandaki 40 öğrencimize hizmet veriyoruz. Burada yapmak istediğimiz, tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak toplumun eğitim ihtiyacına karınca misali de olsa katkı sunmaktır" diye konuştu.

'SONUÇLARI GÖRÜNCE ELLERİM TİTREDİ'

ZIKTE SÜRKAP Eğitim Komisyonu Başkanı Yüksel Dargın ise karşılık beklemeden yürüttükleri çalışmaların meyvesini aldıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz yıl boyu ücretsiz deneme sınavlarına katıldı. Geçen yıl bazı sıkıntılar yaşamamıza rağmen toplamda 270'e yakın öğrenciye ulaştık. Beni en çok duygulandıran olaylardan biri ise öğrencilerimizin bu etüt merkezinde 95 ve 97 gibi yüksek puanlar elde etmesiydi. Bu başarı beni gerçekten çok sevindirdi. O gece bu sonuçları paylaşırken heyecandan ellerim titriyordu. Asıl babayiğitler bu işe gönül veren, buraya gelip emek harcayan insanlardır. Burada alın terlerini ve akıl terlerini ortaya koyan öğretmenlerimiz ve başarı için mücadele eden çocuklarımızdır" ifadelerini kullandı.

'HER HAFTA ETÜT VE DENEME SINAVLARINA KATILDIK'

Merkezde sınava hazırlanarak 92,5 puan alan Aynur Arıkan, "Her hafta düzenli olarak ücretsiz deneme sınavlarına ve etütlere katıldık. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerden Yusufcan Tartar da bölgedeki eğitim fırsatlarının artması açısından merkezin öncü olduğunu ve evinde çalışma imkanı bulamayan gençler için sıcak bir aile ortamı oluşturulduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı