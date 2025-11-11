Bursa ve çevre illerde 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliği yapıldı

Bursa, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale ve Kütahya'da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikme etkinlikleri düzenlendi.

Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır Mahallesi'nde 26 Temmuz'da çıkan ve 4 gün sonra söndürülen yangında zarar gören alan başta olmak üzere 17 bölgede 96 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim etkinliğinde konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, yangın döneminde büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü ifade etti.

Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının bir yürek olduğunu ifade eden Ayyıldız, birlikte "yeşil vatan"ı yeşil fidanlarla buluşturacaklarını belirtti.

"Yanan yerleri, bu kahverengi toprakları tekrar yeşille buluşturacağız"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, yanan yerlerin tekrardan yeşil alana dönüştürülmesi için gayretlerini sürdürdüklerini belirtti.

Yanan alanlarla ilgili çeşitli spekülasyonların olduğunu ifade eden Varank, "Bu orman yangınları sonrasında bu araziler acaba nasıl kullanılıyor, farklı amaçlarla mı kullanılıyor diye spekülasyon yapılıyor. Değerli kardeşlerim, kanunen de Anayasa'yla da sabittir ki yanan alanlar, yanan ormanlar sadece orman yapılabilir. İşte onun örneğini de biz bugün burada gösteriyoruz. Bugün burada ağaçlandırmamıza başlayacağız. Yukarıdaki alanlar hazır hale gelince de orada ağaçlandırmamızı yapmış olacağız." diye konuştu.

Varank, yangınla mücadelede gösterdiklerini gayretleri için ekiplere teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yangınla mücadele eden ormancıların yanına gittim. Ormancı kardeşlerimize şunu söyledim. Bir eksiğiniz var mı? Bir ihtiyacınız var mı? Bize dedikleri şey, 'Devletimiz bize ekipman anlamında, giyim kuşam anlamında, dünyada hangi imkanlar varsa onları sağlıyor. Özellikle havadan müdahalede hangi imkanlar varsa bunları sağlıyor. Yeter ki biz de bu gayreti ortaya koyalım.' Orman yangınları bütün dünyada özellikle iklim kriziyle birlikte büyük bir afet, devletimiz bununla mücadele için büyük bir gayret gösteriyor. Burada yanan yerleri, bu kahverengi toprakları tekrar yeşille buluşturacağız."

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ve Gürsu İlçe Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve kurum personeli fidan dikimi gerçekleştirdi.

Eskişehir

Eskişehir'de, 20 lokasyonda yaklaşık 282 hektarlık sahada toplam 238 bin fidan toprakla buluşturuldu.

"Yeşil Vatan Seferberliği" temasıyla Türkmentokat Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Adem Keleş, orman yangınlarında şehit olanlara rahmet diledi.

Geleceğe nefes olacak önemli bir adımı atmak için toplandıklarını kaydeden Keleş, "Ağaç dikmek sadece toprağa fidan yerleştirmek değildir. Ağaç dikmek geleceğe umudu, memlekete bereketi, yeryüzüne merhameti nakşetmektir." diye konuştu.

Daha sonra Vali Yardımcısı Keleş ve diğer protokol üyeleri, kurum personeli ve öğrenciler, sedir ve karaçam fidanlarını toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Sivrihisar ilçesindeki TOKİ Evleri mevkisinde de fidanlar toprakla buluşturuldu.

Bilecik

Bilecik'te 8 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bu yıl çıkan yangınlarda zarar gören Osmaneli ilçesi Selimiye köyü Çörektepe mevkisinde düzenlenen etkinlikte, 2025 yılında orman yangınlarında 11 bin 740 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

Yangınların acısını hep birlikte yaşadıklarını ve kaybın ardından doğayı yeniden yeşerttiklerini ifade eden Sözer, şöyle konuştu:

"Bu fidanlar, yanan ormanlarımızı yeniden canlandıracak, yeşilin ve umudun sembolü olacak. Sadece ağaç dikmiyoruz, geleceğe nefes, doğaya hayat, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Bilecik bırakıyoruz. Yanan alanların yeniden yeşertilmesi, köylerimizin çevresinin gelir getirici türlerle ağaçlandırılması ve yangına dirençli orman bantlarının oluşturulması için çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor."

Konuşmanın ardından Vali Sözer ve beraberindekiler fidanları toprakla buluşturdu.

Fidan dikim törenine Osmaneli Kaymakamı Abdülsamet Kılıç, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdür Vekili Özgür Nihat Dönmez, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, Bilecik Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, TSO Başkanı Mehmet Ergün ve diğer ilgililer ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Çanakkale

Çanakkale'deki fidan dikim etkinliği, Dardanos Caddesi'nde hazırlanan alanda gerçekleştirildi.

Vali Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında fidanları toprakla buluşturduklarını ifade etti.

Dünyada orman alanlarının daraldığını anlatan Toraman, şunları kaydetti:

"Türkiye istikrarlı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yürüttüğü ağaçlandırma seferberlikleriyle orman alanını artırarak devam ediyor. Ormanlarımız çok büyük bir tehlike altında, tehdit altında olmaya da devam ediyor. Biz orman yangını meydana geldiğinde yangını söndürmek için canla başla mücadele ediyoruz. Ancak asıl yangın çıkmamasına özen göstermemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Yangınların çıkış sebebi yüzde 90 seviyesinde insan kaynaklı, biz çıkarıyoruz yangınları. O yüzden o ilk kıvılcımın yakılmaması için, o ilk ateşin düşmemesi için azami gayret göstermemiz gerekiyor. Biz ormanları öncelikle böyle korumalıyız, böyle müdafaa etmeliyiz."

Vali Toraman, yangın meydana gelmeden önce hareketlere ve davranışlara azami dikkat gösterilmesi gerektiğini hatırlattı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ise bölgede 20 bin fidanın toprakla buluştuğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından fidan dikimleri gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Gelibolu ilçesindeki Gazi Süleyman Paşa Mahallesi mevkisindeki arazide de 250 fidan toprakla buluşturuldu.

Kütahya

Kütahya'da da 14 bin 600 fidan dikildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Çalca Mahallesi yakınlarındaki fidan dikim alanında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Kütahya'da, yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında son 5 yılda 13 bin hektar alanda 110 milyon 757 bin 317 fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Bugün il merkezi ve ilçelerde 13 lokasyonda 30 hektar alanda 14 bin 600 fidanın dikiminin gerçekleştirileceğini belirten Dingil, bunlara ek olarak köylere gelir getirici türler kapsamında da son 5 yılda 45 bin fidanın dikildiğini ifade etti.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları gösterisinin sunulduğu programda, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.