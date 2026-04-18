Fenerbahçeli taraftarların arasındaydı! Bu paylaşımı bakın kim yapmış
Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda oynanan maçta Çaykur Rizespor'dan 90+8. dakika yediği golle 2 puan bırakırken, karşılaşmayı statta takip eden Galatasaray Maç ve Performans Analisti Serhat Doğan'dan dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Fenerbahçeli oyuncuların skorun 2-2 olmasının ardından yaşadığı üzüntüyü çeken Serhat Doğan, paylaşımında ''Allah'ın dediği olur'' ifadelerine yer verdi.
GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE YAKIN TAKİP
Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan lider Galatasaray camiası da mücadeleyi yakından takip etti. Galatasaray Maç ve Performans Analisti Serhat Doğan, Fenerbahçe'yi takip etmek üzere Chobani Stadyumu'na geldi.
''ALLAH'IN DEDİĞİ OLUR''
Serhat Doğan, Çaykur Rizespor'un 90+8. dakikada attığı gol sonrası Fenerbahçeli futbolcuların yaşadığı üzüntüyü fotoğraflayarak bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşıma "Allah'ın dediği olur" notunu düşen Serhat Doğan'ın bu hareketi büyük ses getirdi.
İşte Serhat Doğan'ın o paylaşımı: