Bursa ve çevre illerde Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi

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Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale ve Bilecik'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

Mihraplı Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Daha sonra Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem konuşma yaptı.

Törene, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, milletvekilleri, partilerin il ve ilçe başkanları, gaziler ve yakınları katıldı.

Eskişehir

Eskişehir'de Vilayet Meydanı'ndaki tören, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Erdoğan Gür, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Ekrem Dumlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Dumlu tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Programa, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Ergün, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, gaziler, şehit yakınları, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.

Sivrihisar ilçesindeki Adliye Sarayı önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, gaziler, Kaymakam Yunus Emre Temel, Hava Meydan Komutanı Hava Piyade Albay Muzaffer Tamay, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Temel, Tamay ve Dökmeci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Hava Personel Teğmen Berkay Bozkaya, törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Selmani Farisi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Elif Zeynep Saka ve Nisa Yıldız'ın 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şiirler okumasının ardından program sona erdi.

Kütahya

Kütahya'da Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Kütahya Valiliği, Kütahya Garnizon Komutanlığı, Kütahya Belediyesi ve Kütahya Muharip Gaziler Derneğince Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya İl Başkanı Şaban Başoğul, çelenk sunumunun ardından konuşma yaptı.

Çanakkale

Çanakkale'deki tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Törende, Atatürk Anıtı'na, Vali Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Birol Orak, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Erol Günaydın tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programa, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, Baro Başkanı Ardahan Dikme, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barı, gaziler, şehit yakınları, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Bilecik

Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hüsnü Hüseyin Avcı, törende yaptığı konuşmada, 19 Eylül 1921'de TBMM tarafından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "gazi" unvanı verildiğini söyledi.

Türk milletinin tarihte büyük destanlar yazdığını vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin kendilerine teslim ettiğimiz sancağı, ulaşamadığımız yerlere taşıyacaklarına olan güvenimiz ve inancımız tamdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum."

Şiir dinletisiyle sona eren programa, Vali Faik Oktay Sözer, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Bu arada Bozüyük ve Osmaneli ilçelerinde de törenler düzenlendi.

Kaynak: AA