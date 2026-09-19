Batman'da yabancı uyruklu şüphelinin midesinden 253,22 gram eroin çıktı, tutuklandı

Batman'da yabancı uyruklu şüphelinin midesinden 253,22 gram eroin çıktı, tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin midesinden 35 parça halinde 253,22 gram eroin çıkarıldı; mahkemece tutuklandı.
BATMAN'da durdurulan otobüste gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelinin midesinden 35 parça halinde 253,22 gram eroin çıktı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent girişinde durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu kişi, gözaltına alındı. Hastaneye götürülen şüphelinin çekilen röntgeninde midesinde uyuşturucu tespit edildi. Tıbbi müdahale ile şüphelinin midesinden 253,22 gram eroin çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.