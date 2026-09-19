Haberler

Batman'da yabancı uyruklu şüphelinin midesinden 253,22 gram eroin çıktı, tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da yabancı uyruklu şüphelinin midesinden 253,22 gram eroin çıktı, tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin midesinden 35 parça halinde 253,22 gram eroin çıkarıldı; mahkemece tutuklandı.

BATMAN'da durdurulan otobüste gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelinin midesinden 35 parça halinde 253,22 gram eroin çıktı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent girişinde durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu kişi, gözaltına alındı. Hastaneye götürülen şüphelinin çekilen röntgeninde midesinde uyuşturucu tespit edildi. Tıbbi müdahale ile şüphelinin midesinden 253,22 gram eroin çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi

Akaryakıt istasyonlarında fiyat göstergeleri yine değişti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziosmanpaşa'da taciz iddiası sonrası sokak ortasında saldırı! Çift darbedildi, o anlar kamerada

Taksi beklerken eski komşularıyla karşılaştılar! Sonrası kamerada
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı

250 bin TL ceza yedi, bakın ne tavsiye verdi
Ücretli öğretmen, 'İşe alındım' diye gittiği okuldan aldığı cevapla şoke oldu

Ücretli öğretmen "İşe alındım" diye gitti, aldığı cevapla şoke oldu
Ülke bu derbiyi konuşuyor! Polis harekete geçti

Dev derbi öncesi olanlar oldu!
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara noktayı koydu

Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara noktayı koydu
Adaya 100 koyun bıraktılar, 157 yıl sonra pişman oldular

Adaya 100 koyun bıraktılar, sonrasında olanlar inanılmaz

Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler

Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler