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BURSA Sibirya kaplanı 'Victor' ve kızıl panda 'Bambi', 4 bin kilometre uzaklıktan gelen eşleriyle buluştu

BURSA Sibirya kaplanı 'Victor' ve kızıl panda 'Bambi', 4 bin kilometre uzaklıktan gelen eşleriyle buluştu
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BURSA Hayvanat Bahçesi'nin sakinleri erkek Sibirya kaplanı 'Victor' ve erkek kızıl panda 'Bambi'nin çiftleşmesi için 4 bin kilometre uzaklıktaki, Norveç ve Danimarka'dan dişi kaplan ile panda getirildi.

BURSA Hayvanat Bahçesi'nin sakinleri erkek Sibirya kaplanı 'Victor' ve erkek kızıl panda 'Bambi'nin çiftleşmesi için 4 bin kilometre uzaklıktaki, Norveç ve Danimarka'dan dişi kaplan ile panda getirildi. Nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer alan dünyanın en büyük yırtıcılarından Sibirya kaplanı 'Victor' ile eşi 'Zea'nın şubat ayında, dünyadaki sayıları 2 bin 300 olan kızıl panda 'Bambi' ile eşi 'Tarçın'ın ise bahar aylarında çiftleşmesi bekleniyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan ve 137 türden fazla hayvanın doğal ortamlarında barındığı Bursa Hayvanat Bahçesi'nin sakinleri arasında, 13 yaşındaki erkek Sibirya, bir diğer adıyla Amur kaplanı 'Victor' ile 3 yaşındaki erkek kızıl panda 'Bambi' de bulunuyor. Hayvanat bahçesinde, kendilerine ayrılan doğal yaşam alanlarında tek yaşayan ve soyu tükenme tehlikesinde olan Sibirya kaplanı ve kızıl panda için uluslararası çalışma başlatıldı. 'Victor' ve 'Bambi'nin çiftleşmesi için 4 bin kilometre uzaklıktaki, Norveç ve Danimarka'dan dişi kaplan ile panda getirildi. EAZA tarafından kan bağları kontrol edilerek, aynı aileden olmamasına dikkat edilip seçilen dişi Sibirya kaplanı ve kızıl panda, eşleriyle aynı alanda yaşamaya başladı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YIRTICISINA NORVEÇ'TEN EŞ

Kedigiller familyasında, dünyanın en büyük yırtıcısı listesinde ilk sırada yer alan Sibirya kaplanı 'Victor', nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde kırmızı listede bulunan ve doğada sayıları 600 civarında kalan ailenin üyelerinden biri. 'Victor'un neslini devam ettirebilmesi için, kuş uçuşu 2 bin 600 kilometre uzaklıktaki Norveç'ten getirilen, dişi kaplan 'Zea' ile şubat ayında çiftleşmesi bekleniyor. Gebelik süresi 90 ile 100 gün arasında değişiklik gösteren türün, beslenme düzenleri ve sağlıkları da yakından takip ediliyor. 'Victor' ve 'Zea'ya haftanın 6 günü kırmızı ve beyaz et verilirken, 1 gün ise doğal yaşamlarından uzaklaşmamaları için hiç yemek verilmiyor.

'BAMBİ'NİN EŞİ DANİRMARKA'DAN GELDİ

Yasa dışı avcılık ve doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi nedeniyle, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde 'Tehlike Altında' kategorisine alınan ve vahşi doğada sayılarının 2300 olduğu tahmin edilen kızıl pandaların da Bursa Hayvanat Bahçesi'nde neslini devam ettirmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, kızıl panda 'Bambi'nin de kuş uçuşu 2 bin kilometre uzaklıktaki Danimarka'dan getirilen dişi panda 'Tarçın' ile bahar aylarında çiftleşmesi bekleniyor. Gebelik süresi 132 gün süren kızıl pandalar da Sibirya kaplanları gibi, doğalarına uygun şekilde besleniyor. Ana besin kaynakları olan bambu ve meyve olan kızıl panda çiftinin sağlık kontrolleri de düzenli olarak yapılıyor.

'SOYLARININ DEVAMI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Yeni yavruların heyecanının şimdiden hakim olduğu Bursa Hayvanat bahçesindeki, 'Victor-Zea' ile 'Bambi-Tarçın' çiftini yakından takip eden, kaplan ve panda bakıcısı Arif Ardınç, "Hayvanat bahçemizde erkek pandamız mevcuttu, dişi pandamız da Danimarka'dan getirildi. Bunların çiftleşmesi ve soylarının devamı için çalışıyoruz. 2 öğün besleniliyor. Sabahları elma, armut, muz gibi tatlı besinlerle, akşamları ise bambu ile besleniyor. Ayrıca böcek ve kurtçuklar da yiyebiliyorlar. Kaplanlarımız da erkek ve dişi olmak üzere 2 adettir. Erkeğimiz 13 yaşında, adı Victor. Norveç'ten yeni gelen dişimiz ise 2 yaşında ve bunların da sorumluluğu yine bize ait. Onların da çiftleşmelerini, soylarının devamını bekliyoruz. Kaplanlarımızı haftanın 6 günü kırmızı ve beyaz etle besliyor, kalan bir gün de ise dinlendiriyoruz" diye konuştu.

'DOĞACAK YAVRULAR DİĞER HAYVANAT BAHÇELERİNE GÖNDERİLECEK'

Yurt dışından getirilen yeni eşleriyle Bursa'da buluşturularak, soylarının korunması hedeflenen Sibirya kaplanı ile kızıl pandalar sadece hayvanat bahçesi yetkililerinin değil, kent protokolünün de yakın takibinde. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Hayvanat Bahçesi'nin kurucusu ve koordinatörü, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker ile birlikte hayvanat bahçesini ziyaret etti.

Başkan Bozbey, "Tür koruma programını fazlasıyla önemsediğimiz hayvanat bahçesinde, mevcutta bir adet olan Amur kaplanına ve kızıl pandaya eş getirilerek, hayvanlarımızın yalnızlıkları giderilmiştir. Aynı zamanda doğacak yavrular, diğer hayvanat bahçelerine gönderilerek, nesli tehlike altında olan hayvanların türlerinin devamlılığı sağlanacaktır. Hayvanat bahçemiz, Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliğine bağlı. Bu anlamda kızıl panda, temmuz ayında, ondan önce ise kaplan nisan ayında geldi. ve bunların yavrularının yine Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği tarafından çoğaltılması ve başka hayvanat bahçelerine transferiyle, oralara gelen ziyaretçilerin karşılarına çıkması sağlanacak. Zaman zaman ortak proje haline gelen bu anlayış, sürekli olarak devam edecek. Tabii bu hayvanat bahçesiyle alakalı, Erdem Başkanımızın önerileriyle, kamulaştırma işlemlerinin yapılmasıyla birlikte, farklı bir alanın ilavesiyle gerçekleştireceğimiz bir sürprizimiz var. Bursalı hayvanseverlerin ve dışarıdan gelip burayı ziyaret edenlerin bilmesi gerekecek ki burası daha da büyüyecek" dedi.

Haber Kamera: Barış YILMAZ/BURSA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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