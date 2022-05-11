Bursa'daki canlı bomba saldırısının sanıkları yeniden hakim karşısına çıktı

BURSA (DHA) - BURSA'da, 6 yıl önce Ulu Cami önünde, canlı bombanın kendini patlatması sonucu 13 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlandı. Tutuklu sanıklar Emine Kızıl (26), Ümmü Gülsüm Meşe (20) ile Mithat Tunç (19), Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıktığı duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanıkların 5 ayrı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı karar için erteledi.

Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki Ulu Cami'nin batı kapısı yakınında, 27 Nisan 2016'da meydana gelen terör saldırısında Sultan Yıldız adına sahte kimlik kullanan PKK'lı Eser Çali, çantasında taşıdığı bombayla kendini patlattı. Kadın teröristin parçalanarak öldüğü saldırıda 13 kişi yaralandı, 11 iş yeri ise hasar gördü. Çali'nin canlı bomba eyleminden sonra soruşturma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Bursa, İstanbul, Afyonkarahisar, Uşak ve İzmir'de 8'i kadın, 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden, canlı bombanın iletişim kurduğu ve Bursa'daki öğrenci evinde kaldığı Emine Kızıl, Ümmü Gülsüm Meşe, Mithat Tunç, T.K. (24), Z.Z. (26) ve İ.C. (34) tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Sanıkların ve avukatların mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.