Bursa'da uçurumdan düşen eşin ölümüyle ilgili davada karar

Bursa'da eşi Ali Gülenç'in uçurumdan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan Arzu Gülenç, suçlamaları reddetti. Kayınvalidesi ise oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyerek gelininden şikayetçi olmadı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Arzu Gülenç'in ev hapsi cezasının kaldırılmasına karar verdi.

BURSA'da uçurumdan düşerek hayatını kaybeden eşi Ali Gülenç'in (35) ölümüyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan eşi Arzu Gülenç (33), hakkındaki suçlamaları reddetti. Duruşmada tanık olarak dinlenen kayınvalidesi Kadriye Gülenç, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyerek gelininden şikayetçi olmadı. Gülenç, "Olay akşamı oğlum gelinimle tartıştı. Zorla arabaya bindirmeye çalışırken engellemeye çalıştım. Gelinim, 'Beni öldürecek' diyordu" dedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Arzu Gülenç'in ev hapsi cezasının kaldırılmasına karar verdi.

Olay, geçen yıl eylül ayında Orhaneli ilçesi Dündar Mahallesi'nde meydana geldi. Balıkesir'de uyuşturucu tedavisi gördükten sonra, kahve işletmeye ve bir fabrikada çalışmaya başlayan Ali Gülenç, geçimsizlik yaşadığı eşi Arzu Gülenç'i otomobiliyle mahallede bulunan Sinekkaya mevkisindeki uçurumun kenarına götürdü. Araçta çift arasında tartışma çıktı, arbede yaşandı. Tartışma sırasında Ali Gülenç, eşini darbetti. Araçtan inerek tartışmaya devam eden çift, yaklaşık 40 metreden uçuruma düştü.

Sanık ve tanık beyanlarını dinledikten sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Arzu Gülenç hakkındaki ev hapsi cezasını kaldırıp, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. Tutuksuz sanık Arzu Gülenç, kararın ardından kayınvalidesi Kadriye Gülenç ile birlikte duruşma salonundan çıkarak adliyeden ayrıldı.