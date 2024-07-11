Bursa'da Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi

BURSA'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin İnegöl ve Gemlik ilçelerinde sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentte, sabah başlayan sağanak, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçeleri ile İnegöl ve Gemlik ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. İnegöl'de cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalananlar da zor anlar yaşadı. Sağanağın etkisiyle Fatih Mahallesi'nde kaldırım çöktü. Gemlik ilçesinde ise kısa süreli etkili olan sağanakta, bazı iş yerlerinin önündeki ürünler zarar gördü.

Bursa Valiliği, vatandaşları saat 18.00'e kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanağa karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, meteoroloji yetkilileri kent genelindeki yağışın saat 20.00'ye kadar yer yer etkili olacağını belirtti.