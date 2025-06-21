300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi

300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
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Bursa'da Onur Ö. yolda 25 yaşındaki kadını itip otluk alana düşürdü daha sonra boğazına bıçak dayayıp 310 lirasını çaldı. Kadının kolundaki bilezikleri sahte zannedip almayan hırsız gözaltına alındı. Yaşadığı dehşeti anlatan kadın, "Bağırırsam boğazımı keseceğini söyledi. İki bileziğim vardı, vermeye çalıştım ama sahte sanıp kabul etmedi" dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde 18 Haziran Çarşamba günü saat 08.30 sıralarında akılalmaz bir olay yaşandı. Onur Ö. (28) isimli şahıs, işe gitmek üzere yola çıkan D.K.'yi (25) otobüsten inip yürürken takip etti.

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BOĞAZINA BIÇAK DAYAYIP 310 LİRASINI ÇALDI

Onu Ö. daha sonra kadını itip yol kenarındaki otluk alana düşürdü. Genç kadını takip ettiği anlar otobüsün araç kamerasına yansıyan şüpheli, elindeki bıçağı boğazına dayadığı kadından para istedi. Cebindeki 310 lirayı saldırgana verip kurtulan D.K., o sırada yoldan geçen belediye otobüsüne binip kaçtı.

Bursa'da Bıçaklı Gaspa Uğrayan Kadın Kurtuldu

BİLEZİKLERİ SAHTE ZANNEDİP ÇALMADI

Genç kadının kolundaki bilezikleri sahte zanneden saldırgan hırsız bilezikleri almadı. Boynunda ve kollarında bıçak izleri bulunan D.K., darp raporu alıp, polise şikayette bulundu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa'da Bıçaklı Gaspa Uğrayan Kadın Kurtuldu

KISKIVRAK YAKALANDI

Onur Ö. olduğu belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolüne götürülürken kendisine, "Kızdan aldığın parayı ne yaptın?" diye soran basın mensubuna, "Para almadım" diye yanıt verdi.

Bursa'da Bıçaklı Gaspa Uğrayan Kadın Kurtuldu

"BAĞIRIRSAM BOĞAZIMI KESECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Evinden çıkamadığını söyleyen D.K., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bağırırsam boğazımı keseceğini söyledi. İki bileziğim vardı, vermeye çalıştım ama sahte sanıp kabul etmedi. Cüzdanımdan 310 lira verdim. Birlikte ATM'ye gitmemi istedi. O sırada harabe gibi bir yere sürükledi beni. Elinde esrar vardı, 'Aranıyorum' dedi. Kendini de yaraladı. Kan üstümdeydi. Benden geliyor sandı ve daha da panikledi."

Bursa'da Bıçaklı Gaspa Uğrayan Kadın Kurtuldu

Bursa'da Bıçaklı Gaspa Uğrayan Kadın Kurtuldu

Bursa'da Bıçaklı Gaspa Uğrayan Kadın Kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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