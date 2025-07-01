Bursa'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken bugün bir korkutan haber de Bursa'dan geldi.

70 DAKİKA ARAYLA 2 DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) verilerine göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 11.47'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 12.57'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İSTANBUL'DA DA PANİK YARATTI

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 10,14 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul dahil çevre illerde de paniğe neden oldu.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından yaptığı açıklamada "Bursa Gemlik'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

NACİ GÖRÜR: YÖNETİCİLER DİKKATLİ OLMALI

Depreme ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür de şunları söyledi; "Şahinyurdu-Gemlik/ Bursa'da 4,0 deprem oldu. KAF'ın Güney kolu üzerinde. Marmara'da, KAF'ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç biriktiriyor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli."

"YIKICI DEPREMLERİN OLDUĞU BÖLGE"

Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; Bursa'nın içinden geçen aktif faylar var. 1964'te 6,7 depremlerin olduğu bölge. Oradan Ege'ye doğru devam eder. Burası maalesef Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde deprem üretebilecek aktif fayların bulunduğu yıkıcı depremlerin olduğu bölge olması açısından önemli. Bu güney kolu üzerinde tehlikeli olduğu yerler bu bölgeler, Bursa civarı, İznik civarı, Yalova civarı... Biz zaten İstanbul'u konuşurken Marmara'yı konuşalım diye vurguluyoruz. Tüm Marmara bölgesi etkilenir. Bu civardaki depremler bu bölgelerde sıklıkla olan depremler bunlar çok önemli değil ama bizi uyarması açısından önemli.