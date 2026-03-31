Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı. Gözaltı sayısının 50’den fazla olduğu açıklandı. Bozbey'in evinde arama yapıldığı ve telefonuna da el konulduğu öğrenildi.
50'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINDA
Soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltı sayısının 50’nin üzerinde olduğu açıklandı. Gözaltına alınan kişilerin kimlikleri ve soruşturmanın kapsamına ilişkin detayların ilerleyen süreçte netlik kazanması bekleniyor.
EVİNDE ARAMA YAPILIYOR, TELEFONUNA EL KONULDU
Mustafa Bozbey’in gözaltına alınmasının ardından evinde arama yapıldığı ve cep telefonuna da el konulduğu öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...