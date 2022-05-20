Burdurlu Gençler Kılıçdaroğlu'na Sorunlarını Anlattı: "Gençliğimizi Yaşayamıyoruz"

Haber: TAMER ARDA ERŞİN- Kamera: FATİH NAZIM EFE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Burdur Bucak'ta sohbet ettiği gençler, yaşadıkları sıkıntıları anlatarak "Gençliğimizi yaşayamıyoruz. Üniversiteye gitsek de gitmesek de değişen bir şey olmayacak gibi bir ortam var ülkede. Ekonomik durum, eğitim durumu gençleri umutsuzluğa itiyor. Gençlere umut olun. Gençlere umut olduğunuz sürece, gençler bu ülkeyi ayağa kaldıracak inşallah" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'un Bucak ilçesinde esnafı ziyaret etti, Şehir İçi Minibüs Şoförleri Derneği ile basına kapalı toplantı yaptı. Şoförlerin, Kılıçdaroğlu'na mazot fiyatlarından dert yanarak "Vatandaş ve öğrenciler binemiyor" dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, toplantının ardından dükkanları gezdi; esnaf, gençler ve vatandaşlarla sohbet etti. Kılıçdaroğlu'nun bir inşaatın önünden geçtiği sırada sohbet ettiği işçiler, emeklilikte yaşa takılanları gündeme getirdi. Bir işçi, arkadaşını göstererek "Bir emeklilik çözümü başkanım. Biz bu yaştan sonra aynı duruma gelince biz de aynı olacağız yani. Hem kazanç hem de iş yönünden sıkıntı çekiyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, sorunu çözecek olanın siyaset kurumunu iktidar yapanın emekçiler olduğuna dikkat çekerek, "Siz kendi tercihinizi haktan yana koyarsanız sorunlarınız da çözülür" yanıtını verdi. İşçinin "Biz hep sizden yanayız başkanım" demesi üzerine Kılıçdaroğlu, inşaat işçilerinin tozlu ellerini sıkarak "Eyvallah" dedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GENÇ: ZORLUK İÇİNDE YAŞIYORUZ

Kendisine "Hoşgeldiniz, hayırlar olsun. Memleket size emanet" diyen yaşlı bir kadının elini öpen Kılıçdaroğlu, "Memleketi daha da büyüteceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'na gençlerin sorunlarını anlatan üniversite öğrencisi, "Geleceğimiz sizin ellerinizde. Lütfen gerekli durumları yapın. Biz de gelecek kaygısı yaşıyoruz sürekli. Bir yerden bir yere gidemiyoruz. Öğrenciyiz. Burada kaldık. En kısa bir yere giderken mazot oldu 22 lira. 40 lira ödüyoruz, git gel yapıyoruz. Cebimizde para kalmıyor. Öğrenciyiz, 850 lira KYK bursuna. Çıkacağız buradan 40-50 bin lira kredi ödeyeceğiz. Zorluk içinde yaşıyoruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, minibüs şoförleri ile görüşmesinde kendisine benzer sorunların aktarıldığını belirterek, "Onlar da şikayet ediyorlar. Mazot arttı, öğrenci, vatandaş binemiyor diyor" dedi.

Üniversite öğrencisi genç, Kılıçdaroğlu'nun twicht yayınlarını kaçırmadığını dile getirerek, "Biz gençliğimizi yaşayamadık, 22 yaşındayım ben. Yaşayamadım gençliğimi son 4-5 senedir gelen enflasyondan dolayı. Size güveniyoruz. Bir enkaz devralacaksınız" dedi.

"KURTARIN BİZİ"

Bir kadın esnaf, "Hayat pahalılığı, vergiler. Esnaf ve vatandaş olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ama umutluyuz, umudumuzu yitirmiyoruz sizlerin sayesinde" diye konuştu. Bir esnaf da "Suriyelileri gönderiyoruz değil mi?" diye sorarak, "Kurtarın bizi" dedi. Kılıçdaroğlu, Suriyelileri iktidara geldikten sonra iki yıl içinde insan haklarına uygun olarak göndereceklerini belirterek, "Kendileri gidecekler, öyle bir ortam yaratacağız" diye konuştu.

Bir esnafın küçük oğluyla sohbet eden Kılıçdaroğlu, "Yaramazlık yapıyor musun?" sorusuna "Biraz" diye yanıt eren küçük Miraç'a "Aferin, senin hakkın zaten. Arada yaramazlık yap olur mu?" dedi.

"GENÇLER BU ÜLKEYİ AYAĞA KALDIRACAK"

Kılıçdaroğlu, bir aile dükkanını ziyaret ederek anahtarcı usta ve oğlu ile sohbet etti. Ustanın oğlu, hukuk okumak istediğini anlatarak, "Hedefim hukuk şu anda. Ama bir umutsuzluk var. Üniversiteye gitsek de gitmesek de değişen bir şey olmayacak gibi bir ortam var ülkede. Ekonomik durum, eğitim durumu gençleri umutsuzluğa itiyor. Sizden tek isteğim, gençlere umut olun Sayın Başkanım. Gençlere umut olduğunuz sürece, gençler bu ülkeyi ayağa kaldıracak inşallah" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Kesinlikle. Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Asıl rol sizin elinizde. 6 milyon genç ilk kez sandığa gidecek, oy verecek" dedi.

Sporcu bir genç de Kılıçdaroğlu'na "Sorunluyuz yani. Şu anda öğrenci olarak çok sorunluyuz. Mesela en ufağından spor yapıyoruz. 28 liraydı tavuk göğsünün kilosu. 62 lira oldu. Bizi kurtarmanızı istiyoruz artık" dedi. Genç bir esnaf da piyasanın çok kötü olduğunu anlattı.

Bir dönerci ise Kılıçdaroğlu'na "Her şey pahalı, değişim artık şart" dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Bucak İlçe Gençlik Kolları tarafından "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları ve meşaleler eşliğinde Antalya'ya uğurlandı.