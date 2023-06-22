Burcu Köksal'dan "Akın Gürlek" Tepkisi: "Akp'de Değişen Bir Şey Yok, Eski Tas, Eski Hamam Devam Ediyor, Hatta Ülkeyi Daha da Kötüye Götürüyorlar"

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Adalet Bakan Yardımcısı olarak tekrar atanan Akın Gürlek'e ilişkin, "Akın Gürlek ismi, Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hâkim olarak tarihe geçen bir isim. Normalde HSK tarafından Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hakimler bu konuda bir yaptırım alırken o birinci sınıfa terfi ettirilmişti. Enis Berberoğlu kararını uygulamamıştı. Yine İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili ceza kararı veren, Sözcü Gazetesi’nin yazarlarıyla ilgili ceza kararları veren bir hâkim Akın Gürlek, İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hakimiydi. Daha sonra terfi ettirildi. Derken Adalet Bakan Yardımcısı yapıldı. Şimdi görüyoruz ki tekrar aynı göreve getirilmiş. Yani AKP’de değişen bir şey yok. Eski tas, eski hamam devam ediyor. Hatta ülkeyi daha da kötüye götürüyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN - BERKAY VAROL / Kamera: AZİZ METİN

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Adalet Bakan Yardımcısı olarak tekrar atanan Akın Gürlek'e ilişkin, "Akın Gürlek ismi, Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hakim olarak tarihe geçen bir isim. Normalde HSK tarafından Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hakimler bu konuda bir yaptırım alırken o birinci sınıfa terfi ettirilmişti. Enis Berberoğlu kararını uygulamamıştı. Yine İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili ceza kararı veren, Sözcü Gazetesi'nin yazarlarıyla ilgili ceza kararları veren bir hakim Akın Gürlek, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi hakimiydi. Daha sonra terfi ettirildi. Derken Adalet Bakan Yardımcısı yapıldı. Şimdi görüyoruz ki tekrar aynı göreve getirilmiş. Yani AKP'de değişen bir şey yok. Eski tas, eski hamam devam ediyor. Hatta ülkeyi daha da kötüye götürüyorlar" değerlendirmesini yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, bugün TBMM'deki makamında parlamento muhabirlerini ağırladı. Muhabirlerle sohbet eden Köksal, soruları da yanıtladı.

Burcu Köksal, "Bütün basın emekçisi arkadaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kurban Bayramı'mızın ülkemize, birlik, beraberlik, barış, huzur getirmesini temenni ediyorum. Herkesin emeğinin karşılığını alabildiği bir Türkiye diliyorum" diyerek bayram mesajı verdi.

"BU ÜLKEYE ADALETİN VE LİYAKATİN TESİS EDİLMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

CHP tarihinde üçüncü kadın grup başkanvekili olduğunu söyleyen Köksal, "Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin emeğinin karşılığını alabilmesi, yoksulluğun, yolsuzluğun sona ermesi, ülkemizdeki bütün adaletsizliklerin sona ermesi, bu ülkeye adaletin ve liyakatin tesis edilmesi, demokrasinin içselleştirilmesi için elimizden gelen bütün mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

"BİRLİKTE KONUŞARAK HER ŞEYİN AŞILABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Köksal, eşinin de gazeteci olduğunu, bu nedenle basının yaşadığı sorunları bildiğini ifade ederken, "Mesleğin sorunlarını da biliyorum. Zaman zaman bize de ulaşıyor basın emekçisi arkadaşlarımız. Bu noktada bizim üzerimize düşen bir şey olursa sizlerle ilgili, mesleki olarak da elimizden geleni yaparız. Diğer konularda da zaten birlikte konuşarak her şeyin aşılabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"CHP OLARAK MAALESEF SEÇİMLERDE İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK. BİZ KAZANMAYI HEDEFLEMİŞTİK AMA OLMADI"

Seçime ilişkin yöneltilen soruya Köksal, şu yanıtı verdi:

"CHP olarak maalesef seçimlerde istediğimiz sonucu alamadık. Biz kazanmayı hedeflemiştik ama olmadı. Fakat burada seçim sonuçlarını irdelerken seçimin eşit ve normal koşullarda olmadığını, bu seçimde olağanüstü baskılara maruz kaldığımızı, devletin olanaklarının iktidar kanadı tarafından en son dereceye kadar kullanıldığını, özellikle ana akım medyada CHP'ye ve adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, Millet İttifakı'na yönelik kara propagandanın bizim terör örgütleriyle ilişkili olduğumuza ilişkin yalan, montaj videoların yayınlandığı ve seçmenin etkilendirmeye çalışıldığını, bunun yanında özellikle kırsaldaki seçmenlere sosyal yardımların kesileceği ya da emekli maaşlarının kesileceği yönünde birtakım yalan telkinlerde bulunulduğu açıkça ortada. Biz sahada da bunlarla karşılaştık. Bu tip nedenlerle biz özellikle kırsal, köy ve kasabalarda belli yerlerde istediğimiz oyu alamadık."

"CHP'DE BİR DEĞİŞİM OLACAKSA BU GENEL BAŞKANIMIZIN ÖNDERLİĞİNDE OLACAK BİR DEĞİŞİMDİR"

Köksal, CHP'deki değişim söylemlerine ilişkin sorulan soruyu şöyle yanıtladı:

"Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu uhdesindeki değişiklikleri parti içerisinde gerçekleştirdi. Meclis Grubu'nda grup başkanvekilleri olarak üçümüz de yeni göreve başladık. Genel Başkanımızın milletvekili olmaması nedeniyle Grup Başkanı Özgür Özel göreve getirildi. Meclis Divanı'nda 4 kadın arkadaşımız Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve 3 kadın katip üye arkadaşımız göreve getirildi. MYK'da bir değişiklik yapıldı. Genel Başkan, uhdesindeki değişiklikler gerçekleşti. Yeni atanan MYK da ilk toplantısında kongre takvimini açıkladı. Şimdi 3 Temmuz itibariyle mahalle seçimleri başlayacak. Seçilen mahalle delegeleri ilçe başkanlarını seçecek. İlçe başkanlarıyla beraber il delegeleri seçilecek. Bu il delegeleri il başkanını belirleyecek. İl başkanlarının listesinden seçilen kurultay delegeleri de kurultayda nihai kararı verecek. Değişimle ilgili bence konuşulması gereken şey partideki üye yapısı, örgütlenme modeli, seçim stratejileri… Bunlar tabii ki parti içerisinde konuşuluyor, konuşulacak. Dün il başkanları toplantımızda da il başkanları seçim boyunca yaşadıklarını anlattılar, seçime ilişkin gözlemlerini anlattılar. CHP'de bir değişim olacaksa bu Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde olacak bir değişimdir. Genel Başkanımız, bunu grup toplantısında 'bu partide kadınlar, gençler olacak. Bu çınarı birlikte büyüteceğiz' diyerek de bu değişimin aslında fişeğini yakmıştır."

"AKIN GÜRLEK, YENİDEN BU GÖREVE GETİRİLDİ. AKIN GÜRLEK İSMİ, ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI UYGULAMAYAN HAKİM OLARAK TARİHE GEÇEN BİR İSİM"

Köksal, dün gece Resmi Gazete'de yayınlanan bakan yardımcıları atamalarına ilişkin şunları söyledi:

"Dün, Resmi Gazete'de yayınlanmayla 68 bakan yardımcısı atandı. Bunlardan bir tanesi Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, yeniden bu göreve getirildi. Akın Gürlek ismi, Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hakim olarak tarihe geçen bir isim. Normalde HSK tarafından Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hakimler bu konuda bir yaptırım alırken o birinci sınıfa terfi ettirilmişti. Enis Berberoğlu kararını uygulamamıştı. Yine İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili ceza kararı veren, Sözcü Gazetesi'nin yazarlarıyla ilgili ceza kararları veren bir hakim Akın Gürlek, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi hakimiydi. Daha sonra terfi ettirildi. Derken Adalet Bakan Yardımcısı yapıldı. Şimdi görüyoruz ki tekrar aynı göreve getirilmiş. Yani AKP'de değişen bir şey yok. Eski tas, eski hamam devam ediyor. Hatta ülkeyi daha da kötüye götürüyorlar. Onun için bu süreçte CHP'ye ana muhalefet partisi olarak daha fazla görev düşüyor. Bütün yaşanan sorunların, mağduriyetlerin, haksızlıkların üzerine korkusuzca gideceğiz. Çözüm için elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğiz. Yeri geldiğinde çözüm noktasında masaya yumruğumuzu vuracağız. 9 ay sonraki yerel seçimlerde de inşallah en iyi şekilde başarıyı sağlayacağız."

"GERÇEKTEN UTANMA DUYGULARI KALMAMIŞ"

Köksal, eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söylemesi ve CHP'ye yönelik açıklamalarını şöyle yorumladı:

"Kişisel ikbal beklentisi olup da bu beklentileri karşılanmayan insanların, Abdullatif Şener gibi açıklama yapması da artık siyasette gördüğümüz bir şey. Bu noktada sağ cenahtan geldi, sol cenahtan geldiden ziyade önce insan olmasına bakmak gerekiyor. Daha önce de bunu sormuşlardı. 'Bana yüzsüzlüğün, vefasızlığın, ihanetin resmini gösterir misiniz?' deseler, ben Abdüllatif Şener'in o akşamki resmini, o durumunu gösterirdim. AKP'yi kurarken Abdullatif Şener kurucular arasındaydı. Şunu söylemişlerdi, 'Allah utandırmasın'. Şimdi bugün görüyorum ki gerçekten utanma duyguları kalmamış.

"ÖNCE KİŞİNİN KARAKTERİNE BAKMAK LAZIM"

Burada siyasi görüşten önce kişinin karakterine bakmak lazım. Onun için karakterde sıkıntı varsa eğer, kişilikle ilgili sıkıntı varsa, memleketin ikbalinden önce kendi ikbalini düşünüyorsa, böyle açıklamalar yapması, böyle davranışlarda bulunması da kaçınılmaz oluyor, ne yazık ki. Siyasette önce ülkem, memleketim, vatanım, Cumhuriyet, bu ülke diyebilmek gerekiyor. Koltuklarda ari düşünmek gerekiyor."

Köksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsüyle ilgili Anayasa'da değişiklik çıkışına ilişkin "Partimizin yetkili kurulları buna ilişkin değerlendirme yapar, buna göre karar verilir" dedi.