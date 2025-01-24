Bulgaristan ve Türkiye'den Antarktika İşbirliği Sergisi

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle, Ankara'da "Bulgaristan-Türkiye, Antarktika'da bile Komşu" adlı fotoğraf sergisi düzenlendi.

Elçilikte gerçekleştirilen programa, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kasım Gönüllü, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Bulgaristan Antarktika Enstitüsünden (BAI) Prof. Dr. Hristo Pimpirev, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, büyükelçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Tcholakov, burada yaptığı konuşmada, serginin "Bulgaristan-Türkiye, Antarktika'da bile Komşu" adlı başlığına işaret ederek, iki ülkenin her türlü koşulda, her açıdan dost ve müttefik olduğunu belirtti.

Tcholakov, iki ülke arasındaki ilişkiye dair yakın zamanda yapılan çalışmalara değinerek, Karadeniz'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) komutasının bu yıl Bulgaristan'a devredildiğini hatırlattı.

İki ülkenin ortak denizi olan Karadeniz'in mayınlardan arındırılması için özel ortak bir mekanizma kurulduğunu anlatan Tcholakov, ilişkilerin sadece savunma ve güvenlikle ilgili olmadığına dikkati çekti.

Büyükelçi, Türkiye ve Bulgaristan'ın bölgedeki diğer ülkelerle UNESCO Tip 2 Bölgesel denizaltı arkeolojisi ve koruma merkezini kurmak için çalıştığını anlattı.

Tcholakov, BAI'den Prof.Dr. Pimpirev'in bilimsel çalışmalarını aktardı.

"Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler yıllar içinde gelişti"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kasım Gönüllü ise Türkiye'nin kutup bölgelerinde yaptığı bilimsel çalışmalara ve verdiği desteğe değindi.

Gönüllü, "Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin kritik teknolojiler geliştirme, özgün ve yenilikçi bilimsel çalışmalar üretme kabiliyetini güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'nin bilimsel araştırma faaliyetlerini sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de desteklendiğini kaydeden Gönüllü, 2024 itibarıyla Bulgaristan, İspanya, Brezilya, Güney Kore ve Japonya dahil olmak üzere 11 ülkeyle işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Gönüllü, Türkiye ve Bulgaristan'ın zengin işbirliği geçmişine sahip iki dost, komşu ve müttefik ülkeler olduğunu vurgulayarak, "Bugün bu bağları daha da güçlendirme kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler yıllar içinde gelişti." diye konuştu.

"Bulgar ve Türk araştırmacılar ortak çalışmalar yürütmeye devam ediyorlar"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Aydın, iki ülkenin bilimsel ve akademik alandaki işbirliğinin daha da ileriye gitme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Daha iyi kapasiteye ulaşabileceğimizi biliyoruz." dedi.

Aydın, çok sayıda fotoğrafın yer aldığı sergiyi "çok iyi" bulduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Hristo Pimpirev, Bulgaristan ve Türkiye'nin, Antarktika'ya dair bilimsel çalışmalar için 10 yıl önce bir mutabakat zaptı imzalandığını hatırlatarak, işbirliğinin verimine işaret etti.

İki ülke arasında derin tarihi bağlar olduğunu söyleyen Pimpirev, Bulgaristan ve Türkiye'nin ortak değerlerine ve dostluğuna dikkati çekti.

Prof. Dr. Burcu Özsoy ise Bulgaristan ve Türkiye arasındaki işbirliğinin örneklerine değinerek, "Bulgar ve Türk araştırmacılar ortak çalışmalar yürüttüler ve yürütmeye devam ediyorlar." dedi.

Kovid-19 salgınından önce, Türk araştırmacıların Bulgaristan'ın Antarktika altyapısını kullandığını söyleyen Özsoy, Bulgar araştırmacıların da Türk seferleri aracılığıyla Antarktika'nın farklı bölgelerine erişim sağladığını anlattı.

Özsoy, "Pandemi sonrası işbirliği, Bulgar ilk kutup deniz araştırma gemisinin denize indirilmesiyle yeni bir aşamaya girdi. Bu nedenle, 2022'de iki ülke arasındaki araştırmacı değişim programları devam ederken, lojistik işbirliği yeni zirvelere ulaştı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, davetliler, kutup araştırmaları konusunda iki ülkenin ortak çalışmalarını yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.