'Bu daha fragman' diyen satırlı saldırgana 7 yıl hapis cezası

BURSA'da, yeğeni Kıvanç B.'nin (17) tabancayla vurduğu Eren K.'yi (16) hastanede ziyaret ettiği gerekçesiyle Abdullah Y.'yi (18) satırla yaralayıp, adliye çıkışında gazetecilere, "Bu daha fragman, siz gala gecesine gelin" diyen tutuksuz sanık Gökhan Başboğa (35), 7 yıl hapse çarptırıldı.

BURSA'da, yeğeni Kıvanç B.'nin (17) tabancayla vurduğu Eren K.'yi (16) hastanede ziyaret ettiği gerekçesiyle Abdullah Y.'yi (18) satırla yaralayıp, adliye çıkışında gazetecilere, "Bu daha fragman, siz gala gecesine gelin" diyen tutuksuz sanık Gökhan Başboğa (35), 7 yıl hapse çarptırıldı.

Olay, 29 Temmuz 2020'de Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Sönmez Caddesi'nde meydana geldi. Eren K., Berkay B. ve Cihan C. ile parkta buluşan Kıvanç B., yanında getirdiği babasının silahını arkadaşlarına göstermek için çıkardı. Bu sırada iddiaya göre silah ateş aldı, Eren K.'nin boynundan giren mermi, göğsünden çıktı. Kanlar içinde yere yığılan Eren K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kıvanç B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaydan bir gün sonra adliyeye sevk edilen Kıvanç B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yemek borusu parçalanan ve 2 ayda 21 kilo veren Eren K. 22 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda suçunu sabit gördüğü Gökhan Başboğa'ya, 'kasten yaralama' suçundan 7 yıl hapis cezası verirken, 'hakaret' ile 'tehdit' suçlarından beraatine hükmetti. Gökhan Başboğa'nın, avukatı aracılığı ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulunduğu öğrenildi.