Bozdağ Film Platoları, ara tatilde çocuklara özel atölyelere ev sahipliği yapıyor

"Diriliş Ertuğrul", "Kuruluş Osman" ve "Destan" gibi birçok tarihi diziye ev sahipliği yapan Bozdağ Film Platoları'nda okulların ara tatiliyle girmesiyle çocuklara özel atölyeler düzenleniyor.

Dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en büyük film platosu olan, Beykoz Riva'da yaklaşık 200 dönümlük arazide kurulu plato, atlı gösteriler, çocuklar için oyunlar, performans ve deneyim etkinlikleriyle misafirlerini ağırlıyor.

Bozdağ Film Platoları Yiyecek İçecek Direktörü şef Hüseyin Bölük, AA muhabirine, plato içerisinde yer alan "Söğüt 1299" restoranına gelen minik misafirler için sürdürülebilirlik ve sıfır atık odaklı aktiviteler düzenlediklerini belirtti.

"Aktiveler oldukça keyifli geçiyor"

Çocukların katıldıkları etkinliklerden dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getiren Bölük, "Onlara meyve sebze parçalarının nasıl değerlendirildiğini uygulamalı bir şekilde anlatıyoruz. Aktiveler oldukça keyifli geçiyor. Çocuklar duygularını saklayamayan, doğal düşündüklerini hareketlerine, tavırlarına, sözlerine yansıtan bireyler ve bizler de onların duydukları bu mutluluğu fazlasıyla hissedebiliyoruz." dedi.

Bölük, hem ailelerden hem de çocuklardan oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını aktararak, "Çocuklar önce yenilebilir bir renk ya da boyanın ne demek olduğunu anlayamıyorlar ama sonra meseleyi anlayıp, uygulamalı olarak yapınca çok güzel tepkiler alıyoruz." diye konuştu.

"Asıl önemli olan çocuklara birtakım değerleri aktarabilmek"

Düzenlenen atölye ve etkinlerle çocukların gelişimine sunmayı amaçladıklarını anlatan Hüseyin Bölük, şöyle devam etti:

"Artık teknoloji çağında yaşıyoruz. Eskiden anne babalarımız bizleri, oyunu bırak' diyerek eve sokmaya uğraşırlardı. Şimdi bizler çocuklarımıza, 'hadi dışarı çık da biraz oyun oyna' dediğimiz zamanlara geldik. Burada telefonla oynayan çocukları gördüğümüzde onlara hemen bir renk paleti veriyor ve 'bırak şu telefonu da gel şurada bir resim yap.' diyoruz. Böylece hem onlar keyif alıyorlar hem de aileler birbirine vakit ayırmış oluyor."

Bölük, kendileri için önemli olan temel noktanın çocukların birtakım değerleri aktarmak olduğunu vurgulayarak, "Yaptığımız atölyelerle çocukların sorumluluk duygusu ve doğa sevgisi aldığını, sıfır atık ve sürdürülebilirlik gibi değerlere dair bilinçlendiğini görüyoruz. Bütün bunlar elbette bizler için kıymetli bir anlama sahip." görüşlerini paylaştı.

"Tatile özel misafirlerimiz için güzel bir kampanya oluşturduk"

Bozdağ Film Platoları Perakende Direktörü Senanur Karabulut ise platoda ara tatil boyunca farklı etkinlerle misafirleri ağırlayacaklarını belirterek, "Bozdağ Film Platoları, ara tatil döneminde ailecek vakit geçirebileceğiniz özel bir tema park. Bu tatile özel misafirlerimiz için güzel bir kampanya da oluşturduk. İkinci bilete yüzde 25 indirimimiz mevcut. Ziyaretçilerimiz, 650 kişilik gösteri merkezimizde her gün 'Atların Destanı' isimli atlı akrobasi şovu izleyebilecek, 'Söğüt 1299' restoranımızda Anadolu Selçuklu ve Osmanlı mutfağının imza yemeklerini tadabilecekler." dedi.

Temel amaçlarından birisinin hem anne babaları hem de çocukları farklı konularda bilinçlendirmek olduğunu dile getiren Karabulut, şunları kaydetti:

"Burada şefimiz Hüseyin Bölük, 'Yaşayan Mutfak' konseptinde sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve sıfır atık perspektifiyle meseleye yaklaşıyor. Burayı ziyarete gelen öğrencilerimiz, gıda atıklarından tabaklara resim çizebiliyor ve dilerlerse çizdikleri resimlerin tadına bakabiliyorlar. Bunların yanı sıra öğrenciler, çimenlerde top oynayabilir, birtakım grup etkinlikleri yapabilirler. Ata binmek isteyenler için binicilik, ok atmak isteyenler için ok atma alanımız mevcut. Çocuklarımız burada tatilin tadını, zamanda yolculuk ederek ve kendi kültürümüze de yaklaşarak yaşayabiliyorlar."

Karabulut, platonun tarihi ve kültürel boyutlarından da bahsederek, şunları aktardı:

"Hanlı Pazar mağazamız, tarihin kadim mirasını yaşatan eşsiz bir yer. Misafirlerimiz burada döneme ait özel tasarım ürünleri bulabilecekler. Har Sanat ve Tasarım markamızın Selçuklu'dan ilhamla modern bir şekilde hazırlanan ürünlerinin hikayelerini dinleyebilir ve orada bir kahve ve tatlı molası verebilirler. Bunun yanı sıra kostümlü fotoğraf çadırımızda diledikleri karaktere dönüşebilir ve ailecek fotoğraf çektirebilir, hatta dilerlerse o anı bir kısa filme de dönüştürebilirler. Kayı obasında binicilik deneyimi yaşayabilir, geleneksel ok ve yaylarla ok atabilirler. Tatilini verimli, keyifli geçirmek, zamanda yolculuk yapmak isteyen herkesi Bozdağ Film Platonları'na bekliyoruz."

"Özellikle küçük çocuklar için çok uygun bir yer"

Platoyu ilk kez kızıyla ziyarete gelen Elif Çapan, "Burayı çok beğendik. Özellikle küçük çocuklar için çok uygun bir yer. Gıda atıklarından yapılan boyama etkinliğinden ise özellikle memnunum. Plato da çok eğlenceli. Çocuklar hem ata biniyor hem de temiz havada koşturabiliyorlar. Bir yandan hayvanları görürken bir yandan da camın nasıl yapıldığını seyredebiliyorlar. Bu yüzden onlar için değişik ve eğlenceli bir etkinlik oluyor." dedi.

Platonun diğer ziyaretçilerinden Ahmet Sait Gülşen ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burası hizmete açıldığından beri gelip görmek istediğimiz bir yerdi. Bugün hem kahvaltı yapmak hem de sıfır atık projesiyle çocuğumuzun merakını gidermek istedik. O, bir yandan bu çalışmaya katılırken biz de rahat bir şekilde kahvaltı yapalım diye burayı tercih ettik. Ortam gayet güzel. Ayrıca platoda tarihten günümüze bir yolculuğa şahitlik ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Minik ziyaretçilerden Cemile Bedişkan da platoyu ziyarete geldiği için çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Burayı ve atları çok seviyorum, ata bindiğim için de çok mutluyum. Ata binince içimdeki kötü duyguların gittiğini hissettim ve rahatladım. Daha önce buraya bir kez daha gelmiş ve buradaki atların gösterisini izlemiştim. En çok sevdiğim de bu gösteri olmuştu." ifadelerini kullandı.

Platonun doğayla iç içe bir yer olduğunu vurgulayan ziyaretçilerden Murat Erdin ise at gösterisine katılacaklarını ve geleneksel okçuluğu deneyeceğini anlattı.

Bozdağ Film Platoları, tarihi yaşayarak öğrenme imkanı sunuyor

Geleneksel Türk savaş sanatları, ok atma ve ata binme gibi deneyimler, 200 dönümlük arazide kurulu platoda gün boyunca sürecek aktiviteler arasında yer alıyor.

Canlı olarak sahnelenen atlı performans gösterisi "Atların Destanı" ile seyisler eşliğinde binicilik ve atla tanışma aktiviteleri, konuklara eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Anadolu mutfağından önemli yemeklerin ziyaretçilere sunulduğu Bozdağ Film Platoları'nda 'Söğüt 1299 Restoranı', geleneksel ürünlerin satıldığı çarşı, cam atölyesi, geleneksel kıyafetlerle fotoğraf çektirme ve demir dövme alanları da yer alıyor.

Platoların ziyaret edilen mekanları İnegöl Kalesi, Ürgenç Çarşısı, Marmaracık Kalesi, Yenişehir Çarşısı, Kulucahisar Kalesi, Harzemşah Sarayı, Söğüt ve Kayı Obası bölümlerinden oluşuyor.

İnteraktif etkinlikler sayesinde ziyaretçiler, tarihi yaşayarak öğrenme imkanı yakalayabiliyor. Kayı Obası'nı ziyaret edenler geleneksel Türk kostümleriyle fotoğraf çektirebilirken, at binme, Türk zanaat ürünlerinin yapımını izleme ve Kayı boyu halkının günlük yaşantısını inceleme gibi faaliyetlerde de bulunabiliyor.

Söğüt alanında ise ziyaretçiler, geleneksel şerbet ve kahve içebilecekleri yerlerde vakit geçirebiliyor, hediyelik dükkanında geleneksel kostümler satın alabiliyor.