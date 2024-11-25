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Bolu ve Düzce'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

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Bolu ve Düzce'de 3 gündür devam eden kar yağışı, kar kalınlığını 1 metreye yaklaştırdı. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, sürücüleri kış lastiği ve zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı 3 gündür aralıklarla devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran karın kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı güzergahta ulaşım normal seyrediyor. Bölgede görev yapan Karayolları, jandarma ve trafik ekipleri, kış lastiği olmayan sürücülere yola çıkmamaları ve araçlarında zincir ile çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulundu.

KAR YAĞIŞI YÜKSEK KESİMLERDE ETKİSİNİ ARTIRDI

Düzce'de de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı. D-100 kara yolu, Kuzey Çevre Yolu, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda sürücüler yoğun yağış nedeniyle trafikte dikkatli seyrediyor.

Bolu ve Düzce'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Karayolları, Düzce Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. Polis ekipleri, ilin yüksek kesimlerinde yer alan Kalıcı Konutlar ile Konuralp bölgesinde sürücüleri kış lastiği bulundurmaları ve zincir takmaları konusunda uyarıyor. Bu arada ulaşımın normal seyrettiği Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde karla karışık yağmur etkili oluyor.

Bolu ve Düzce'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Bolu ve Düzce'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Bolu ve Düzce'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Bolu ve Düzce'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBükücü:

yağsın yağsın berekettir.

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA B:

Hesapsız şükürler olsun

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
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