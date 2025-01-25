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Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı. Böylelikle otel sahibinin de aralarında bulunduğu tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 12 katlı Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

TUTUKLU SAYISI 9'A ÇIKTI

Soruşturma kapsamında savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı. Böylece işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras ile dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi. İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan 4'ünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıİbrahim Öksüz:

Kimseyi kandırmaya gerek yok . Şuan tutuklamalar normal sonrasında hepsi serbest kalacak tutuklamalar haber olarak yapılır tahliyeler değil . Hep aynı seneryolar

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Belediye ve Turizm bakanlığından herkesi tutuklayin suçu olmayanı serbest bırakın daha mantikli

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