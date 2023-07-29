Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 aydır Sıtkı Toy'a ait ahırda yürütülen gizemli kazı çalışması gizliliğini koruyor. Köylüler kazı alanında altın olabileceğini, bölgeye kimsenin yaklaştırılmadığını ve bir evin altından diğerine doğru kazı yapıldığını duyduklarını ifade etti.

Bolu'da esrarengiz kazı gizliliğini koruyor

Köylüler konuştu: Altın olduğu söyleniyor. Bizi yaklaştırmıyorlar"

"Bir evin altından diğerine doğru kazı yapılıyor"

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 aydır Sıtkı Toy'a ait ahırda yürütülen gizemli kazı çalışması gizliliğini koruyor. Köylüler kazı alanında altın olabileceğini, bölgeye kimsenin yaklaştırılmadığını ve bir evin altından diğerine doğru kazı yapıldığını duyduklarını ifade etti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma çerçevesinde Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde Sıtkı Toy'a ait ahırda Nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Mayıs ayında bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğünden 15 maden işçisi getirildi. Havalandırma ve jeneratör sistemleriyle maden işçileri 2 aydır yerin metrelerce altına indi. Ahır içerisinde büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda güvenlik önlemini sürdürüyor.

"Bir evin altından diğerine doğru kazı yapıldığını duyduk"

Kovucak köyünde yaşayan ve konuyla ilgili bir bilgisi olmadığını söyleyen 80 yaşındaki adam, "Hiçbir şey bilmiyorum. Kazıyla ilgili bilgi vermiyorlar ve kimsenin oraya yaklaşmasına izin vermiyorlar" dedi.

"Evin altından yan tarafta bulunan diğer kişinin evinin altına doğru kazıyorlarmış"

Hazine olduğu söylentilerini duyduğunu dile getiren İskender Beşlioğlu, "Zonguldak'tan madenciler gelmiş. Evin altını kazıyorlarmış. 'Hazine varmış' diyorlar. Alana girip göremedik ama kazdıklarını duyduk. Alana kimseyi sokmuyorlar. Bir evin altından diğerine doğru kazı yapıldığını duyduk" ifadelerini kullandı.

"Önceki yıllarda kazı alanına yakın bir alanda lahit mezar bulunmuş"

Önceki yıllarda da kazı alanına çok yakın bir bölgede yapılan yol çalışmasında lahit mezar bulunduğunu ifade eden Beşlioğlu, "Kapaklı mezar çıkarmışlardı. Onu da alıp götürdüler. Biz de o zaman yol kenarında görmüştük. Son zamanda da Sıtkı'nın ahırının kazıldığını duyduk. Oraya da kimseyi sokmuyorlar." dedi.

"Altın olduğu söyleniyor"

Bölgeye kimsenin yaklaştırılmadığını ifade eden Mehmet Kapucu "Duyduğumuza göre maden işçileri gelmiş. Altın olduğu söyleniyor. Bizi yaklaştırmıyorlar. Yoldan gelip geçerken görüyoruz." diye konuştu.