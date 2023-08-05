Boğazkent Sahilinde Plastik Kirliliğine Karşı Farkındalık Projesi Başlatıldı

Antalya'nın Boğazkent sahilinde deniz ve kıyılardaki plastik kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 'Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular' projesi başlatıldı. Proje kapsamında bilinçlendirme çalışmaları yapılırken, sahilde anket çalışması, sergi, yarışma ve boyama gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor.

ANTALYA'nın Boğazkent sahilinde deniz ve kıyılardaki plastik kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla, 'Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular' projesi başlatıldı. Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, "Bilmediğimiz plastiklerin mikroplastiklere dönüştüğünün birçok insan farkında değil. Bir haftada kredi kartı büyüklüğünde mikroplastik yediğimizi biliyor muydunuz? Birçok kişi bilmiyor" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), EKAD ve Serik Belediyesi iş birliğiyle Serik Boğazkent Mahallesi Halk Plajı'nda düzenlenen, 'Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular' projesine 30 gönüllü genç katıldı. Proje kapsamında kıyı ve denizlerdeki plastik kirliliğine karşı bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Ayrıca gönüllülerin katılımıyla da sahilde anket çalışması, sergi, yarışma, boyama gibi farkındalık yaratacak etkinlikler gerçekleştiriliyor. Projeyle ilgili bilgi veren EKAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, projenin farkındalık yaratma projesi olduğunun altını çizdi.

'Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular' projesi kapsamında gönüllülere farklı eğitimler verilirken, kumsalı kullanan tatilcilere de anket soruları yöneltiliyor.