Haberler

Bodrum'a bir günde 25 bin araç giriş yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramazan Bayramı nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilcilerin yoğunluğu arttı. Kaymakam Ali Sırmalı, ilçeye bir günde 25 bin aracın giriş yaptığını ve güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirmeye devam ediyor. Bayramı Bodrum ilçesinde geçirmek isteyenler, kara yolu trafiğinde zaman zaman yoğunluğa neden oldu.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, ilçe girişindeki Torba uygulama noktasında incelemelerde bulundu.

Jandarma ve polis ekipleriyle bir süre sohbet eden Sırmalı, daha sonra durdurulan sürücülerin bayramını kutladı. Polis ekipleri de sürücü ve yolculara bilgilendirici broşür dağıttı.

Misafirlerin ilçede bayram tatilini huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla tüm kurumlarla tedbirler aldıklarını belirten Sırmalı, güvenlik güçlerinin ve belediyenin çok sayıda ekiple bayram görevine hazır olduğunu dile getirdi.

"25 bin araç giriş yaptı"

Bir gün içerisinde ilçeye 25 bin aracın giriş yaptığını ifade eden Sırmalı, şöyle konuştu:

"Bodrum'a tatil süresi içerisinde yaklaşık 100 bine yakın misafir bekliyoruz. 294 otelimiz şu an itibarıyla açık, yaklaşık yarıya yakın doluluk kapasitesi var. Bugün uygulama noktasında yolculuk yapan vatandaşlarımızın bayramını kutladık ve denetimleri gerçekleştirdik. Bayram süresi boyunca polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz olmak üzere 664 personel ve 157 ekibimiz görev alacaklar."

Sırmalı, vatandaşlara trafikte dikkatli olmaları uyarısında bulunarak Bodrum'un her mevsim güzel olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Ballı
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor
Bayram kısıtlaması! Trafiğe çıkamayacaklar
Otomotiv devi kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Kriz büyüyor! İran'dan dünyanın kilit noktası için yeni hamle
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor
Gecenin kahramanı Uğurcan'dan flaş paylaşım
Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçan Kayserili: İşte istenen ceza