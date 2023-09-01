Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 197. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından, 1-7 Eylül Zabıta Haftası çerçevesinde etkinlikler düzenlendi.

Zabıta Teşkilatının 197'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Bodrum Belediye Meydanı'nda tören düzenlendi. Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törene Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile başkan yardımcıları, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ile muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü, birim müdürleri ile zabıta personelleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, Zabıta Teşkilatının 197'nci kuruluş yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün Zabıta Teşkilatının 197. kuruluş yıl dönümünde bu sevincimizi birlikte paylaşma nezaketi gösteren değerli katılımcılara mensubu olduğum Zabıta Teşkilatı adına minnet ve saygılarımı sunarım. Zabıta Teşkilatı 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin güzel ilçemiz Bodrum'da halkın sağlığı, mutluluğu, düzeni ve güvenli bir şekilde yaşamın sürdürülmesi için görev yapmaktadır. Bundan sonraki süreçte de Zabıta Teşkilatı olarak halkın güvenliği, sağlığı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Zabıta Teşkilatı'nın 197'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak şunları söyledi:

Bugün Zabıta Teşkilatımızın kuruluşunun 197. yılını kutluyoruz. Yaklaşık 200 yıldır ülkemizin, vatandaşımızın, insanımızın güvenliği, huzuru, sağlığı için çalışmaktadır. Kamu kurum kuruları ile iş birliği halinde halkımızın teveccühünü de alarak gönülden 7/24 görev yapan zabıta arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Sizlere şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Zabıta Teşkilatı halkı ile iç içe bir teşkilattır. Zabıta Teşkilatı cezalandıran ya da insanları zorlayan değil onlara yardımcı olan bir teşkilattır. Zabıtalarımız son dönemde salgından itibaren Bodrum'un artan nüfus yoğunluğuna yetişmeye çalışıyorlar. Sadece sokakta, yönergesindeki, talimatındaki, tüzüğündeki çizilmiş görevlerin dışında da daha birçok görevi büyük bir özveri ile yerine getiriyorlar" dedi.

Zabıta Teşkilatının pandemi, deprem, yangın gibi doğal afetlerde görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirerek vatandaşlarına hizmet ettiğini de sözlerine ekleyen Başkan Ahmet Aras, bu günlerde de zabıtaların kadirşinas, mücadeleci ve yardımsever olduklarını belirtti. Başkan Aras, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da tekrar kutlayarak Mustafa Kemal Atatürk'e şükran ve minnetlerini sunduğunu belirtirken, "4,5 yıllık başkanlık dönemimde zabıtamdan her zaman teşekkür aldım, her zaman zabıtamla gurur duydum. Bundan sonra da bu böyle olacak" diyerek sözlerine son verdi.

Törenin ardından, başkanlık makamını ziyaret eden zabıta personeli kuruluş yıl dönümü kutlamalarında bayrak yürüyüşü ve araç korteji gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Belediye Meydanında öğle saatlerinde vatandaşlara lokma ikramında bulunulurken akşam saatlerinde ise çocuklara dondurma ikram edilecek. - MUĞLA