Birini söndürüyorlar diğeri başlıyor! 4 kentteki orman yangını için ekipler seferber oldu

Türkiye havaların ısınmasıyla meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ekipler Mersin Gülnar'daki yangını kontrol altına alırken bu kez de Adana'da orman yangını başladı. Son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Gülnar yangını kontrol altında. Hatay, Çanakkale, Adana ve Mersin-Mezitli'deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor." dedi. Çanakkale'de alevlerin sıçradığı Kemel Köyü ise tahliye edildi.

Hatay'ın Belen ilçesi, Mersin'in Mezitli ilçesi, Adana ve Çanakkale'de başlayan orman yangınları devam ediyor. Mersin-Gülnar yangını kontrol altına alınırken çok sayıda ekip alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.

BAKAN SON DURUMU PAYLAŞTI

Gelişmeleri aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Mersin, #Gülnar'daki orman yangını KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay #Belen, Çanakkale, Adana #Karaisalı ve Mersin #Mezitli'deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor." dedi.

HATAY'DA 7 EV, 4 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Öte yandan Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı. Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş ormana sıçramış, yangında 7 ev ve 4 araç zarar görmüştü.

7 ŞÜPHELİ'DEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Soruşturma başlatıldığını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Ülke genelindeki yangınlarla ilgili 7 şüpheli tespit edildi. 2'si tutuklandı, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 kişi gözaltında, 1 kişi hakkında ise soruşturma sürüyor" dedi.

ÇANAKKALE'DE ALEVLER KÖYLERE SIÇRADI

Çanakkale'de 17 saattir süren orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kızılkeçili köyü yakınlarında dün saat 16.31'de başlayan yangına gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla müdahale yoğunlaştı. Havadan 13 helikopter ve 5 uçak, karadan da 60 arazöz, 19 su ikmal aracı, dozerler ve çok sayıda destek ekibiyle alevler söndürülmeye çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınına havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel köyünde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir" ifadelerine yer verildi.

MERSİN'DE 1 İLÇEDE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, 1 İLÇEDE SÜRÜYOR

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayıldı. Yangına müdahale gece boyunca sürdü. Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangın öğle saatlerinde kontrol altına alındı. Mersin Mezitli'deki yangına ise ekipleri müdahalesi sürüyor.

ADANA'DA DA ALEVLERLE MÜCADELE EDİLİYOR

Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kelebek Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, 2 helikopter, 12 arazöz, 5 su tankı, 3 iş makinesi ve 70 personelle alevlere müdahale ediyor.