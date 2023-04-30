Bingöl ve Batman'da Kar, Diyarbakır'da Dolu Yağışı Etkili Oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesi ile Batman'ın yüksek kesimlerinde kar, Diyarbakır'da ise dolu yağışı etkili oldu. Yapılan uyarılar sonrası Karlıova ilçesi ve Batman'da, dolu ve yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oldu. Diyarbakır'da kent merkezinde etkili olan dolu yağışıyla yerler beyaza büründü. Meteoroloji uyarılarında sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.