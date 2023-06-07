Bingöl'de olası depreme hazırlık için arama-kurtarma ekibi kuruldu

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) tarafından farklı mesleklerden 50 kişilik arama-kurtarma ekibi kuruldu. Ekip, olası deprem için temel ve ilk yardım eğitimleri alıyor ve tatbikatlarla hazırlanıyor. Bingöl, Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu ve Varto fay zonlarının birleştiği, geçmişte yıkıcı 2 depremin yaşandığı ve olası 7 üzerindeki deprem için uyarılarda bulunulan bir bölge.

DOĞU Anadolu, Kuzey Anadolu ve Varto fay zonlarının birleştiği, geçmişte yıkıcı 2 depremin yaşandığı ve olası 7 üzerindeki deprem için uyarılarda bulunulan Bingöl'de, Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) tarafından, farklı mesleklerdeki 50 kişiden oluşan arama-kurtarma ekibi kuruldu. Temel ve ilk yardım eğitimlerine başlayan ekip, tatbikatlarla olası deprem için hazırlanıyor. Ekip lideri Ramazan Küçükhazar, "6 Şubat depreminden sonra arama kurtarma ekiplerinin ne kadar faydalı olduğunu ve ne kadar ihtiyaç olduğunu bir kez daha fark ettik" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, yer bilimcilerin sürekli uyarılarda bulunduğu, 7'nin üzerinde deprem beklenen Bingöl'de, valilik başta olmak üzere çeşitli kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından önlemler alınıyor. Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu ve Varto fay zonlarının birleştiği, 1971 ve 2003 yıllarında yıkıcı 2 depremin meydana geldiği kentte, bu kapsamda, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) tarafından aralarında doktor, öğretmen ve memurların olduğu çeşitli meslek gruplarından 50 kişilik arama-kurtarma ekibi kuruldu. Ekip, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden temel ve ilk yardım eğitimleri alırken, Gülbahar Barajı yakınlarında kurulan eğitim sahasında da enkaz kaldırma eğitimlerine başladı.