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ABD'de Biden, başkanlık yarışından mı çekiliyor? Tarih bile verdiler

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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sağlık durumu ve ileri yaşı nedeniyle adaylığı tartışılan ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta sonu, seçim kampanyasını sonlandırabileceği öne sürüldü. Demokrat parti içerisinde de Biden'a "yarıştan çekil" çağrıları yapılırken, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın bile, Biden'ın adaylığından endişeli olduğu öğrenildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimindeki kampanyasını bu hafta sonu sona erdirebileceği iddia edildi.

Axios haber sitesi, bazı Demokratların parti içindeki baskıları sonucu Biden'ın kenara çekilme noktasında ikna edildiğini öne süren yorumları derleyen bir rapor hazırladı.

Biden'ın başkanlık seçim kampanyası sona eriyor iddiası

BIDEN'A "ÇEKİL" ÇAĞRISI

27 Haziran gecesi Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasının ardından Biden'ın seçim adaylığını sürdürebilmesine ilişkin endişelerin giderek büyüdüğüne işaret edilen raporda, birçok Demokrat'ın, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Adam Schiff'in, Biden'a yaptığı "çekil çağrısı"na katıldığı aktarıldı.

KAMPANYASI BU HAFTA SONU SONA EREBİLİR

İsmini açıklamak istemeyen bir kaynak, "Biden'ın doğru olanı yapacağına inanıyorum. O yöne doğru ilerliyor." ifadesini kullandı. Raporda, Biden'ın başkanlık seçimindeki kampanyasını bu hafta sonu sona erdirebileceği iddia edildi. Bu arada, ABD'de yapılan bir ankette, Demokratların yüzde 79'unun Başkan Biden'ın seçimden çekilmeye karar vermesi halinde yardımcısı Kamala Harris'in başkan adayı olarak gösterilmesini desteklediği sonucuna ulaşıldı.

Biden'ın başkanlık seçim kampanyası sona eriyor iddiası

OBAMA, BIDEN'IN ADAYLIĞINI SORGULUYOR

Öte yandan eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da, mevcut Başkan Joe Biden'ın 5 Kasım başkanlık seçimlerindeki zafere giden yolunun azaldığı ve adaylığının sürdürülebilirliğini gözden geçirmesi gerektiği yönünde yorumda bulunduğu öne sürüldü. Washington Post'un haberinde, Obama'nın yakın çevresiyle son dönemdeki endişelerini paylaştığı belirtildi. Haberde, Obama'nın, 27 Haziran gecesi Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasının ardından Biden ile bir kez konuştuğu, o görüşmede Biden'a adaylığına ilişkin kararın tamamen kendisine ait olduğunu söylediği ifade edildi.

Obama'nın birçok kaygılı Demokrat'tan telefon aldığı aktarılan haberde, bu görüşmelerde Biden'ın anketlerde geride kaldığı konusunda endişeli olduğunu söylediği iddia edildi. Haberde, Obama'nın Biden'ın 5 Kasım seçimlerindeki zafer yolundan giderek uzaklaştığı yönünde yorumda bulunduğu ve Biden'ın adaylığının sürdürülebilirliğini gözden geçirmesi gerektiğine işaret ettiği ifade edildi.

Biden'ın başkanlık seçim kampanyası sona eriyor iddiası

İLK CANLI YAYIN VE BIDEN'IN SAĞLIK DURUMU TARTIŞMALARI

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı. 81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından, Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı. Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek, Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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