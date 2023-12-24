Beytüllahim, Gazze'ye Dayanışma İle Noel'i Karşılıyor

Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Beytüllahim şehri, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile dayanışma amacıyla yeni yıla kutlama ve eğlenceden uzak sadece dini ritüellerle giriyor.

Gregoryen Takvimi'ne göre, 24-25 Aralık'ta kutlanan Noel Bayramı, bazı Hristiyan gruplar tarafından Jülyen takvimi esas alınarak 6 Ocak'ta kutlanıyor.

Filistin'deki Beytüllahim şehri, her yıl Noel kutlamaları için farklı ülkelerden gelen Hristiyanları ağırlıyor. Dünyanın dört bir yanından Hristiyanlar, Noel'i kutlamak için her yılın aralık ayı sonlarında Beytüllahim şehrine gelerek hac ziyaretinde bulunuyor. Şehre gelen Hristiyanlar, Hazreti Meryem'in oğlu İsa Mesih'i dünyaya getirdiği yer olduğuna inanılan bir mağaranın üzerine kurulmuş Doğuş Kilisesi'ni ziyaret ediyor.

Ancak Kudüs'teki kiliseler, kasım ayında yaptıkları ortak açıklamayla, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle bu yıl Noel kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, Beytüllahim'deki kilise ve kurumların kutlamaları dini ritüellerle sınırlı tutacağı kaydedildi.

Kudüs Latin Patriği Başpiskoposu Pierbattista Pizzaballa, gece yarısı yapılması planlanan Noel ayinine başkanlık etmek için Kudüs'ten Beytüllahim'e geçti.

Bu sene, önceki yıllara göre Beytüllahim dışından gelen hacıların sayısının Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle, şehir içinden gelenlerin sayısının da İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle oldukça düşük olduğu görülüyor.

Noel şehri Beytüllahim hiç olmadığı kadar hüzünlü

Beytüllahim'deki Rum Ortodoks Kilisesi rahibi Issa Thaljieh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Beytüllahim'de hüzünlü bir hava hakim. Bugünkü kadar hüzünlü olduğunu görmemiştik. Ne süsleme ne bayram, ne yılbaşı ağacı, ne müzik, ne sevinç ne de bayramı ifade eden herhangi bir şey var." dedi.

"Noel şehri Beytüllahim'den, özellikle de Doğuş Kilisesi'nden acıya, yıkıma ve savaşa rağmen sevgi ve barış mesajı gönderiyoruz." diyen Thaljieh, çok zor bir durumda olduklarını dile getirdi.

"Gazze'ye mesajımız şu: Her zaman ve sonsuza kadar yanınızdayız"

Thaljieh, Beytüllahim ve Gazze'nin çocuklarının özgürce barış içinde yaşayabilmeleri için dualar ettiklerini söyledi.

Gazze'ye ve zor şartlar altında yaşayan halklar başta olmak üzere tüm dünyaya mesaj göndermek istediğini kaydeden Thaljieh, şu ifadeleri kullandı:

"Doğuş Kilisesi'nde sizler için dua ediyoruz, maruz kaldığınız koşullarda kalbimizle ve ruhumuzla yanınızdayız. Gazze'deki dirayet ve izzet sahibi insanlara mesajımız şu: Her zaman ve sonsuza kadar yanınızdayız."

"Beytüllahim de Gazze gibi üzgün"

Mirna el-Atraş isimli kadın ise bayram olmasına rağmen kutlama havası bulunmadığını ifade etti.

"Gazze'de her gün yaşanan ölümler, yaralanmalar ve zorla yerinden edilmeler nedeniyle kalpler üzgün ve kırgın." diyen Atraş, Beytüllahim ve Filistin'deki Hıristiyanların bu yıl Noel'i kutlamama kararı aldıklarını hatırlattı.

Atraş, "Gazze her yıl bu dönemde Noel ağacının ışıklandırılmasını kutlardı ancak bu sene ağaç ya da kutlamanın yerine kan ve yıkım kokusu var. Beytüllahim de Gazze gibi üzgün. Biz tek bir halkız ve kanımız da bir ve bu hep böyle olacak." diye konuştu.