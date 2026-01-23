Beyoğlu'nda bacağından bıçaklanan Ümit öldü, yengesi tutuklandı

BEYOĞLU'nda Ümit Imrağ (21), 6 ay önce eşini kaybeden yengesi İsmihan K. (31) ile arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bacağından bıçaklanan İmrağ, kaldırıldığı hastanede kan kaybından hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İsmihan K., İmrağ'ın ekmek bıçağıyla kendini bıçakladığını söyledi. Olayın intihar olduğunu iddia eden kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ancak İmrağ'ın bacağının arkasından bıçaklandığının anlaşılması üzerine tekrar gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Olay, 17 Ocak Cumartesi günü saat 03.15 sıralarında Kulaksız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 ay önce eşini kaybeden İsmihan K., 1 yaşındaki kızıyla birlikte yaşamaya başladı. Olay günü saat 02.40 sıralarında İsmihan K. evde olmadığı sırada Ümit İmrağ yengesinin evine girdi. İmrağ'dan yaklaşık 10 dakika sonra da İsmihan K. eve girdi. Evde İmrağ ile İsmihan K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ümit İmrağ, bacağından bıçaklandı.

KAY KAYBINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından İsmihan K.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ümit İmrağ, kaldırıldığı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ümit İmrağ'ın bıçaklanması sonucu atardamarının kesildiği ve yoğun kan kaybından dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi. İmrağ'ın cenazesi 18 Ocak Pazar günü Kasımpaşa Caminde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'ÜMİT NE YAPTIN' DİYEREK ÇIĞLIK ATTI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İmrağ'ın tartıştığı yengesi İsmihan K.'yı gözaltına aldı. Kadın ifadesinde evine zorla giren İmrağ ile aralarında tartışma yaşandığını, İmrağ'ın ekmek bıçağıyla kendi kendini yaraladığını ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunduğunu söylediği öğrenildi. İsmihan K.'nın komşusu Öznur S. ise verdiği ifadede karşı daireden 'Ümit ne yaptın' şeklinde çığlık sesleri duyduğunu belirtti.

POLİS CİNAYETTEN ŞÜPHELENDİ

Polis ekipleri yaptığı çalışmada eve başka birinin girmediğini belirledi. Emniyette ifadesi alınan İsmihan K., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ve Kulaksız Polis Merkezi Amirliği ekipleri,inin yaptığı inceleme sonucunda Ümit İmrağ'ın sağ bacağının arkasından bıçaklandığını için ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine İsmihan K., savcılık kararıyla tekrar gözaltına alındı.

'HEPİNİZİ KESERİM' DİYEREK SANAL MEDYADA NOT PAYLAŞTI

Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem yapılan İsmihan K. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan İsmihan K., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan hayatını kaybeden Ümit İmrağ'ın poliste 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' gibi benzer suçlardan 17, yengesi İsmihan K.'nın ise 'kasten yaralama' suçundan 4 kaydı olduğu öğrenildi. İsmihan K.'nın sosyal medya platformunda bir fotoğrafını, 'hepinizi keserim, sabaha hiçbir şey hatırlamam o derece yani' notuyla paylaştığı görüldü.

EŞİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLMÜŞ

Öte yandan İsmihan K.'nın 2024 Aralık ayında evlendiği eşi Doğukan K.'nın yaklaşık 6 ay önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Fatih'te dolaştığı sırada kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusundan kaçan Doğukan K.'nın girdiği bir trafoda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği belirlendi. Doğukan K. ile İsmihan K.'nın 1 yaşında da kız çocuklarının olduğu öğrenildi.