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Edirne'de güvercin finalinde birinci olan yetiştirici 800 bin lira ödül kazandı

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Edirne'de güvercin finalinde birinci olan yetiştirici 800 bin lira ödül kazandı
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Edirne'deki Kırkpınar Arena Posta Güvercinleri Final Yarışması'nda Bolu Dörtdivan'dan bırakılan 1354 güvercin, yaklaşık 480 kilometrelik parkurda mücadele etti. Birinci olan yetiştirici 800 bin lira ödül ve kupa alırken, ikinciye 300 bin, üçüncüye 150 bin lira verildi.

Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Arena Posta Güvercinleri Final Yarışması'nda birinci olan yetiştirici 800 bin lira ödül ve kupanın sahibi oldu.

Sezon boyunca farklı mesafelerde antrenman ve yarışlara katılan posta güvercinleri, final etabı için Bolu'nun Dörtdivan ilçesinden 1354 posta güvercini bırakıldı.

Yaklaşık 480 kilometrelik parkurda mücadele eden güvercinlerin Edirne'deki kümeslerine ulaşma süreleri elektronik sistemle kayıt altına alındı.

Çok sayıda güvercinin katıldığı yarışta sıralama, kuşların hızları ve kümese varış sürelerine göre belirlendi.

Final yarışını Mete Kılıç'a ait güvercin birinci, Tayfun Çağlayandere'ye ait güvercin ikinci, Koray Ergün'e ait güvercin ise üçüncü tamamladı.

Dereceye giren güvercinlerin sahipleri sonuçların açıklanmasının ardından sevinç yaşadı.

Yarışmada birinci olan yetiştiriciye 800 bin, ikinciye 300 bin, üçüncüye ise 150 bin lira para ödülü ve kupa verildi.

Organizasyon, dereceye giren güvercinlerin açık artırmayla satışa sunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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