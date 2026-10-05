Haberler

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın mutlu günü! Kızı Nihan dünyaevine girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın mutlu günü! Kızı Nihan dünyaevine girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın kızı Nihan Yumaklı ile Zahid Yüceler, Ankara'da düzenlenen düğün merasimiyle hayatlarını birleştirdi. Yumaklı ve Yüceler ailelerinin yakınlarını buluşturan törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra bakanlar, siyaset ve bürokrasiden çok sayıda isim katıldı.

  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın kızı Nihan Yumaklı, Zahid Yüceler ile Ankara'da düzenlenen düğün merasimiyle evlendi.
  • Düğüne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra bakanlar ile siyaset ve bürokrasiden çok sayıda davetli katıldı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ailesi düğün heyecanı yaşadı. Yumaklı'nın kızı Nihan Yumaklı, Zahid Yüceler ile dünyaevine girdi. Ankara'da gerçekleştirilen düğün merasimi çok sayıda davetliyi bir araya getirdi.

NİHAN YUMAKLI İLE ZAHİD YÜCELER DÜNYAEVİNE GİRDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın kızı Nihan Yumaklı ile Zahid Yüceler, düzenlenen düğün merasimiyle hayatlarını birleştirdi. Çiftin düğünü Ankara'da gerçekleştirildi. Nihan Yumaklı ve Zahid Yüceler'i bu özel günlerinde aileleri ve yakınları yalnız bırakmadı. Yumaklı ve Yüceler ailelerinin davetlileri karşıladığı merasimde çiftin mutluluğuna yakınları da ortak oldu.

SİYASET VE BÜROKRASİDEN ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Nihan Yumaklı ile Zahid Yüceler'in düğün merasimi, ailelerin yakınlarının yanı sıra siyaset ve bürokrasiden isimleri de buluşturdu. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Kurtulmuş'un yanı sıra bakanlar ile siyaset ve bürokrasiden çok sayıda davetli düğünde yer aldı. Böylece Ankara'da düzenlenen merasim, çiftin ailelerinin yanı sıra devlet kademesinden isimlerin de katılımıyla gerçekleşti.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 58 sitede yayınlandı.
'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif

Türk dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif
Romanya açıklarında ticari gemide yangın çıktı, 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Karadeniz'de ticari gemide yangın: 2 ölü, 11 yaralı
Bu görüntü futbol maçından! Çatıda tüfekle nöbet tuttu

Görüntünün nerede çekildiğini duyanlar inanamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanju Özcan cinsel saldırı davasından beraat etti

Tanju Özcan'ın yargılandığı cinsel saldırı davasında karar çıktı
Topu seyircinin yüzüne atan Medvedev, Çin Açık'tan diskalifiye edildi

Bir anlık öfkesinin bedelini çok ağır ödedi
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki

Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki!
Ortalığı karıştıran ifadeyi o vermişti! Şimdi iki yorumcudan şikayetçi oldu

Türk futbolunu karıştıran ifadeyi veren isim onlar için de adım attı

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, cinsiyetsizlik tartışmalarına sert girdi

Defne Samyeli’nin kızı, cinsiyetsizlik tartışmalarına sert girdi
Kilis'te 12 yıl önceki kuyu cinayetinde 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

12 yıl önceki kuyu vahşetinde tutuklamalar var
Aracı olanlar e-Devlet'e akın edecek! Yeni uygulama başladı

e-Devlet'e bomba bir hizmet daha geldi