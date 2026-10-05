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Naci Görür'ün "Risk altında" dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar

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Naci Görür'ün 'Risk altında' dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
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Adana ve Osmaniye'de meydana gelen peş peşe depremler bölgede endişe yaratırken, AFAD Saimbeyli merkezli sarsıntıya ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı. Depremleri değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 2023 depremlerinin tetiklediği Savrun Fay zonunun etkinleştiğini belirterek Adana'nın risk altında olduğu uyarısında bulundu.

  • Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli ve Osmaniye'de hissedilen depremler meydana geldi.
  • AFAD'ın ön değerlendirme raporuna göre bölgede 1900'den bu yana büyüklüğü 4 ve üzeri 32 deprem kaydedildi; en büyüğü 5,7 oldu.
  • Prof. Dr. Naci Görür, depremin Savrun Fay zonunda gerçekleştiğini ve Adana'nın risk altında olduğunu belirtti.

Adana ve Osmaniye’de peş peşe meydana gelen depremler bölgede paniğe yol açtı. Sarsıntıların ardından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Savrun Fay zonunun etkinliğine dikkat çekerek Adana’nın risk altında olduğunu belirtti.

Adana’nın Saimbeyli ilçesi merkezli sarsıntılar ve Osmaniye’de hissedilen peş peşe depremler, bölge halkında kısa süreli endişe yarattı. Depremlerin ardından yetkili makamlardan yapılan ilk açıklamalarda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

AFAD ÖN DEĞERLENDİRME RAPORUNU YAYIMLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Saimbeyli depremi sonrası bölgeye ilişkin ön değerlendirme raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, sarsıntının tam olarak hangi faydan kaynaklandığının ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları sonucu netleşeceği kaydedildi. Bölgenin geçmiş deprem aktivitesine ilişkin verilerin de yer aldığı raporda; 1900 yılından bu yana büyüklüğü 4 ve üzeri olan 32 depremin meydana geldiği, bu depremlerin en büyüğünün ise 5,7 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Ayrıca bölgede 1900 öncesine ait 3 tarihsel dönem deprem kaydının bulunduğu aktarıldı.

NACİ GÖRÜR: ADANA DİKKATLİ OLMALI

Meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür, 2023 yılında yaşanan büyük depremlerin bölgedeki fay hatları üzerindeki etkisine işaret etti. Adana için dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Görür, şu ifadeleri kullandı: "Deprem Savrun Fay zonunda. 2023 depremlerinin etkisi. Savrun Fay zonu etkin. Adana risk altında, dikkatli olmalı."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Bahsettiği yerde emlâk alım satım b... yedi ..))

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Haber YorumlarıAlperen Kaya:

Sinop Gerze ye bekleriz harika bir yer

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