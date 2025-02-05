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Beyaz Saray'dan Trump'ın skandal Gazze planıyla ilgili açıklama: Başkan bunu yapmaya kararlı

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Şeridi'ni devralacağız" açıklamasına 'açıklık' getirdi. "Başkan'ın, Gazze'nin yeniden inşası ve orada bulunanların geçici olarak başka yerlere yerleştirilmesi konusunda kararlı olduğunu teyit edebilirim" diyen Leavitt, Trump'ın Gazze'ye asker konuşlandırmayı taahhüt etmediğini de sözlerine ekledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Gazze gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRUMP'IN GAZZE PLANINA 'AÇIKLIK' GETİRDİ

Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın, Gazze'yi devralma ve Filistinlileri yerinden etme planına dair açıklamalarına "açıklık" getirdi. ABD'li sözcü, Filistinlilerin Gazze'den başka yerlere "geçici olarak" yerleştirilmesinin söz konusu olduğunu vurguladı, ancak Filistinlilerin Gazze yeniden inşa edildikten sonra evlerine geri dönmeleri konusundaki soruları ise yanıtsız bıraktı.

Beyaz Saray, Trump'ın Gazze planına açıklık getirdi

"BAŞKAN, GAZZE'DE BULUNANLARIN BAŞKA YERLERE YERLEŞTİRİLMESİ KONUSUNDA KARARLI"

Karoline Leavitt, "Başkan'ın, Gazze'nin yeniden inşası ve orada bulunanların geçici olarak başka yerlere yerleştirilmesi konusunda kararlı olduğunu teyit edebilirim." dedi. Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi yerlere geçici mi yoksa kalıcı mı yerleştirileceğine ilişkin ısrarlı sorulara yanıt veren Leavitt, "geçici yeniden yerleştirme" ifadesini kullandı.

MISIR VE ÜRDÜN'E "FİLİSTİNLİLERİ KABUL EDİN" ÇAĞRISI

Bu süreçte Trump'ın, başta Mısır ve Ürdün'le görüşmeler yaptığını ve bu iki ülkenin Filistinlilerin geçici olarak buralara yerleştirilebilmesine olumlu bakacaklarını umduklarını vurgulayan Leavitt, "Başkan Trump, bölgedeki ortaklarımızdan, özellikle de Mısır ve Ürdün'den, evlerini yeniden inşa edebilmemiz için Filistinli mültecileri geçici olarak kabul etmelerini beklediğini çok açık bir şekilde ifade etti." diye konuştu. Leavitt, "Burası bir yıkım alanı. Su yok, elektrik yok. Başkan bu kişilerin barış içinde yaşamasını istiyor. Bu çok cesur yeni planla bunu yapmaya kararlı." sözlerini sarf etti.

Beyaz Saray'dan Trump'ın Gazze Planına Açıklık: Geçici Yerleştirme

"TRUMP, GAZZE'YE ABD ASKERİ KONUŞLANDIRMAYI TAAHHÜT ETMEDİ"

Öte yandan Leavitt, Trump'ın açıklamalarının ABD askerlerinin Gazze'ye konuşlandırılabileceği anlamına gelip gelmediği sorusuna, Başkan Trump'ın Gazze'ye ABD askeri konuşlandırmayı taahhüt etmediği yanıtını verdi. Leavitt, "Başkan henüz böyle bir taahhütte bulunmadı. Başkan, Filistinliler ve bölgedeki tüm insanlar için, bölgede gerçek ekonomik kalkınma ve Gazze'yi yeniden inşa etmeye hazır. Başkan Trump, buranın tüm insanların barış içinde yaşayabileceği bir yer olmasını sağlamak istiyor. Kendisi başlı başına bir barış yapıcıdır" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan Trump'ın Gazze Planına Açıklık: Geçici Yerleştirme

TRUMP'IN GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ YENİDEN YERLEŞTİRME PLANI

Başkan Trump, dün Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin, Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti. Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Beyaz Saray'dan Trump'ın skandal Gazze planıyla ilgili açıklama: Başkan bunu yapmaya kararlı
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVEFA:

Hamas bunlara mı hizmet ediyor, kesin olarak bilemeyiz ama her şeyi en başından beri planlamışlardı. Bir düzeni değiştirmek mümkün değilse o düzen içerisinde yaşamanın, mutlu olmanın yollarını aramak lazım. Yoksa çok insan ve zaman yitip gidiyor!

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