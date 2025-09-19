Haberler

Boğaz'da korku dolu anlar: Yolcu motoru ile kuru yük gemisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Boğaz'da korku dolu anlar: Yolcu motoru ile kuru yük gemisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Boğaz'da korku dolu anlar: Yolcu motoru ile kuru yük gemisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar yaşandı. Beşiktaş - Üsküdar seferini yapan yolcu motoru ile boğazdan geçen kuru yük gemisi çarpıştı. Kazada denize düşen kimse olmadığı belirlenirken, yolcu motorundaki 8 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yolcu motoru, Paşalimanı İskelesi'nde kıyıya yanaştırılırken, kuru yük gemisi ise hasar tespiti amacıyla güvenli bir alana çekilerek demirletildi.

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar yaşandı.

YOLCU MOTORU İLE KURU YÜK GEMİSİ ÇARPIŞTI

Beşiktaş - Üsküdar seferini yapan 'Kamil Sayın' isimli yolcu motoru ile Panama bayraklı 'Artvin' isimli kuru yük gemisi çarpıştı.

Boğaz'da korku dolu anlar! Yolcu motoru ile kuru yük gemisi çarpıştı

8 YOLCU YARALANDI

Kazada denize düşen kimse olmadığı belirlenirken, yolcu motorundaki 8 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralanan 8 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Boğaz'da korku dolu anlar! Yolcu motoru ile kuru yük gemisi çarpıştı

İKİ GEMİ DE KIYIYA YANAŞTIRILDI

Yolcu motoru, Paşalimanı İskelesi'nde kıyıya yanaştırıldı. Kuru yük gemisi ise, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından güvenli bir alana çekilerek, hasar tespiti amacıyla demirletildi.

Boğaz'da korku dolu anlar! Yolcu motoru ile kuru yük gemisi çarpıştı

PANİK ANLARI KAMERADA

Öte yandan, olay anı ve sonrasındaki panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / DHA

Kaynak: Haberler.com / Güncel
