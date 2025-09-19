Boğaz'da korku dolu anlar: Yolcu motoru ile kuru yük gemisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar yaşandı. Beşiktaş - Üsküdar seferini yapan yolcu motoru ile boğazdan geçen kuru yük gemisi çarpıştı. Kazada denize düşen kimse olmadığı belirlenirken, yolcu motorundaki 8 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yolcu motoru, Paşalimanı İskelesi'nde kıyıya yanaştırılırken, kuru yük gemisi ise hasar tespiti amacıyla güvenli bir alana çekilerek demirletildi.
YOLCU MOTORU İLE KURU YÜK GEMİSİ ÇARPIŞTI
Beşiktaş - Üsküdar seferini yapan 'Kamil Sayın' isimli yolcu motoru ile Panama bayraklı 'Artvin' isimli kuru yük gemisi çarpıştı.
8 YOLCU YARALANDI
Kazada denize düşen kimse olmadığı belirlenirken, yolcu motorundaki 8 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralanan 8 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İKİ GEMİ DE KIYIYA YANAŞTIRILDI
Yolcu motoru, Paşalimanı İskelesi'nde kıyıya yanaştırıldı. Kuru yük gemisi ise, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından güvenli bir alana çekilerek, hasar tespiti amacıyla demirletildi.
PANİK ANLARI KAMERADA
Öte yandan, olay anı ve sonrasındaki panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
