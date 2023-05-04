Beşiktaş'ta manken Gizem Akbaş'ın darbedilmesi davasında sanığa 7 ay 15 gün hapis cezası

Beşiktaş'taki bir gece kulübünde eski kız arkadaşı manken Gizem Akbaş'ı darbettiği gerekçesiyle yargılanan sanık, "kadına karşı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Beşiktaş'taki bir gece kulübünde eski kız arkadaşı manken Gizem Akbaş'ı darbettiği gerekçesiyle yargılanan sanık, "kadına karşı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Gizem Akbaş ile 9 avukatı katıldı.

Sanıklar Mücahit İsmail Ayta ile Muhammet Emre Balcı adına avukatları Mehmet Fırat Can Haraç'ın hazır bulunduğu duruşmada, cumhuriyet savcısının bir önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasına karşı tarafların beyanları alındı.

Gizem Akbaş'ın avukatlarından Gökhan Çantaoğlu, mütalaada sanıkların tehdit suçundan beraatlerinin istenmesini kabul etmediklerini belirterek, "Müvekkil olay günü vahşice saldırıya uğramıştır. Müvekkilin sanık Ayta hakkında olaydan önce aldırdığı bir uzaklaştırma kararı var. Tehdidin varlığı zaten mahkeme kararıyla bellidir. Ayrıca olayın kadın cinayetleri kapsamında değerlendirilmesini istiyoruz. Adli Tıp Kurumu raporu yetersizdir. Gerekirse üniversite hastanesinden rapor alınmasını istiyoruz. Sanıklar cezalandırılsın." diye konuştu.

Müşteki Gizem Akbaş da şikayetinin devam ettiğini söyledi.

Sanıkların avukatı Mehmet Fırat Can Haraç ise "Bize göre tehdit suçu oluşmamıştır. Kasten yaralama suçuna ilişkin haksız tahrik indirimlerinin uygulanmasını istiyoruz." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mücahit İsmail Ayta'yı "kadına karşı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçundan 9 ay hapse çarptırdı.

Sanığın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak cezayı 7 ay 15 güne indiren mahkeme, "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan cezalandırılması istenen her iki sanığın delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Mütalaadan

Cumhuriyet savcısı, 30 Mart'taki duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklamıştı.

Mütalaada, önceden arkadaş olan daha sonra ayrılan Mücahit İsmail Ayta ve Gizem Akbaş'ın 16 Temmuz 2021'de Beşiktaş'taki bir mekanda karşılaştıkları belirtilerek, ikili arasında çıkan tartışma sonucu sanığın Akbaş'ı yumruklayarak darbettiği anlatılmıştı.

Darp raporuna göre Akbaş'ın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir ölçüde yaralandığı, güvenlik kameralarından da darp olayının açıkça gözlemlendiğine yer verilen mütalaada, sanık Ayta'nın "kadına karşı kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Mütalaada, sanıklar Mücahit İsmail Ayta ile diğer sanık Muhammet Emre Balcı'nın "tehdit" suçundan beraatlerine karar verilmesi gerektiği belirtilmişti.