Bekir Başevirgen: 'Karkas Etin Fiyatı 170 Liraya Çıktı.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, karkas etin fiyatının 23 Şubat itibarıyla 170 liraya, kuzu karkas fiyatının ise 160 liraya çıktığını belirterek, “Kasap ve marketlerden et almaya gücü yetmeyen vatandaşlarımız, Et ve Süt Kurumu’nun önünde sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Maalesef orada da et satışları kişi başına 1 kilo ile sınırlandırılmış durumda” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, karkas etin fiyatının 23 Şubat itibarıyla 170 liraya, kuzu karkas fiyatının ise 160 liraya çıktığını belirterek, "Kasap ve marketlerden et almaya gücü yetmeyen vatandaşlarımız, Et Ve Süt Kurumu'nun önünde sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Maalesef orada da et satışları kişi başına 1 kilo ile sınırlandırılmış durumda" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, hesaplı diye bilinen mahalle kasaplarında bile kıymanın kilosunun 220, kuşbaşının ise 250 liraya satıldığını belirtti. Başevirgen, bugün yaptığı yazılı açıklamada, artan et fiyatlarıyla ilgili şunları kaydetti:

"KARKAS ETİN FİYATI, 23 ŞUBAT İTİBARIYLA 170 LİRAYA, KUZU KARKAS İSE 160 LİRAYA ÇIKTI"

2022 Kasım ayı itibarıyla serbest piyasada kilosu 100 lira civarında olan büyükbaş karkas etin fiyatı, baş döndürücü bir hızla 23 Şubat itibarıyla 170 liraya, kuzu karkas ise 160 liraya çıktı. Et piyasası rekor zamlarla adeta alt üst olmuşken Et ve Süt Kurumu karkas alım fiyatına zam yapmayarak 116 lirada sabit tuttu.

Tarım Krediye ait marketlerde bile fiyatlar ancak yüzde 10 daha indirimli. Et ve Süt Kurumu ise görev zararı pahasına kıymayı 89, kuşbaşını 99 liraya satıyor. Kasap ve marketlerden et almaya gücü yetmeyen vatandaşlarımız, Et ve Süt Kurumu'nun önünde sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Maalesef orada da et satışları kişi başına 1 kilo ile sınırlandırılmış durumda.

"ÜLKEMİZİN YAKLAŞIK OLARAK YILLIK 1.5 MİLYON TON SIĞIR ETİNE İHTİYACI VAR"

Ülkemizin yaklaşık olarak yıllık 1,5 milyon ton sığır etine ihtiyacı var. Bu üretimin karşılanabilmesi için 5,5 milyon civarında sığır kesimi yapılması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığının verilerine ve ilgili Bakanın demeçlerine göre, hayvan miktarı ve et üretimi yönünden hiçbir sıkıntımız yoktu. O zaman ne değişti de et ve hayvan ithalatı bir anda gündeme getirildi? Kasaplık hayvan ithalatı yetmedi, şimdi de ESK tarafından Balkan ülkelerinden ve Polonya'dan et ve karkas alımı ihaleleri açılacağı iddiaları dolaşıyor.

Et ve Süt Kurumu'nun resmi internet sitesinde 19 Ocak 2023 tarihinde yapılan açıklamada, 'Ramazan ayı öncesi hazırlıklar kapsamında; Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile Kurumumuz için gerekli olan yetki ve görevlendirmeler yapılmıştır. Üreticilerimizi ve tüketicilerimizi korumak amacı ile et piyasası düzenli olarak takip edilmektedir. Kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınmaktadır. Et ve Süt Kurumu satış mağazaları ve Tarım Kredi Birlik Marketlerde ekonomik fiyatlarla yeterli düzeyde ürün arzı için gerekli olan tedarik süreçleri tamamlanmıştır. Ayrıca, ihtiyaç olması durumunda üreticilerimizin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılacaktır' ifadeleri yer almıştı.

Bu açıklama ile Et ve Süt Kurumu, satış mağazalarında iktidarı zora sokmamak için zararına et sattığını, karkas fiyatını düşük tuttukları için yetiştiricilerin hayvanını Et ve Süt Kurumu'nda kestirmediğini, stokların tükenmekte olduğunu ve bu nedenle satış noktalarında uzun kuyruklar oluştuğunu, en azından seçime kadar ithal edilecek karkas ve lop etler vatandaşa nispeten daha ucuza verilebilirse piyasayı düzenlemiş olacaklarını ve böylece Et ve Süt Kurumu olarak 'asli görevlerini ifa' etmiş olacaklarını itiraf etmiş oldu. Günü kurtarmak uğruna yapacakları bu pansuman uygulamaların yerli üreticiye ve üretime vereceği büyük zararları ne yazık ki hiç umursamıyorlar.

"İKTİDARI BİR KEZ DAHA UYARIYORUZ İTHALAT KESİNLİKLE ÇÖZÜM DEĞİL"

2022 yılı Ocak ayında 60 lira civarında olan karkas etin fiyatı 4 euro civarındaydı. Bugün itibarıyla büyükbaş karkas etin fiyatı serbest piyasalarda 170 TL/Kg yani 9 Euro civarında. Avrupa Birliği ortalamasına bakıldığında, aynı kalitede karkas etin fiyatı 4,42 Euro. Bu rakamların bize anlattığı bazı acı gerçekler var. Kişi başına yıllık 12 kilo olan kırmızı et tüketimimiz 5 kiloya kadar düşmüş olduğuna göre ya üretimde ciddi bir azalma ya da üretici maliyetlerimizde aşırı bir yükselme söz konusudur.

Ocak ayında yaptığımız değerlendirmede, yüksek enflasyon, öngörülemez piyasa, ithalat ve kur baskısı neticesinde, karkas etin fiyatı 8 Euro'ya doğru son hızla gidiyor demiştik. Maalesef zaman bizi haklı çıkardı ve karkas et 9 euroyu aştı. Milli Hayvancılık Politikası ile ithalata bağımlılığı azaltmayı ve yerli hayvan varlığını artırmayı hedefleyen iktidar, bunca yılın ardından yine aynı noktaya döndü. Ülke olarak enerji ihtiyacımızı karşılamakta bile zorlanırken, bir de et ithalatı için ülkemizden Euro ve Dolar çıkışının olması ihanet değil de nedir? İktidarı bir kez daha uyarıyoruz ithalat kesinlikle çözüm değil. İthalat söylentisi çıkarılarak önce iç piyasanın manipüle edildiği, sonrasında göreceli olarak bir rahatlama yaşandığı fakat bir süre sonra et fiyatlarının adeta fırladığını bizler daha önce de tecrübe etmiştik."