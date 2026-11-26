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Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde aldığı kritik galibiyetle yüzleri güldürdü. Victor Osimhen, Rafael Leao ve Roland Sallai gibi kilit isimlerini kullanamayan sarı-kırmızılı ekip, Unai Emery yönetimindeki Aston Villa karşısında zafere uzandı.

EZBER BOZAN SİSTEM

Galatasaray, bu karşılaşmada rakibine isabetli şut şansı bile tanımadan Deniz Gül'ün golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Hücum futboluyla özdeşleşen teknik direktör Okan Buruk, bu maçta savunma disiplini ve kontrollü oyunla sonuca gitti. Sakin, sabırlı ve riskten uzak plan, sarı-kırmızılılara Avrupa'da değerli bir zafer kazandırdı.

SAHASINDA İNGİLİZ TAKIMLARINA KAYBETMİYOR

Okan Buruk için İngiliz ekiplerine karşı yakalanan bu tablo, kariyerinin önemli bir parçasına dönüştü. Buruk'un İngiliz takımlarını mağlup etme serisi, RAMS Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde Manchester United zaferiyle başladı ve Galatasaray çatısı altında devam etti. Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde bugüne dek dört ayrı İngiliz kulübü olan Manchester United, Tottenham, Liverpool ve Aston Villa'yı kendi sahasında mağlup etti.

GENEL TABLODA İSE 3 MAĞLUBİYET VAR

İngiliz temsilcilerine karşı iç sahada çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Buruk'un genel bilançosu ise 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet şeklinde.

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