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Bayram tatili yolunda zincirleme kaza: 11 araç birbirine girdi

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Bursa'da İstanbul-İzmir otobanı Geçit Mahallesi mevkiinde 9 günlük Kurban Bayramı tatiline çıkan vatandaşlar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. İzmir Yolu Caddesi'nde ise 11 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Bursa'da 9 günlük Kurban Bayramı tatiline çıkan vatandaşlar uzun araç kuyruklar oluştururken, İzmir Yolu Caddesi'nde ise 11 araç zincirleme kazaya karıştı.

11 ARAÇ KAZA YAPTI

Kaza, İstanbul-İzmir otobanı Geçit Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bayram öncesi birçok vatandaş 9 günlük tatil için yollara çıkarken, İzmir Yolu Caddesi üzerinde 11 araç sürücüsü zincirleme kazaya karıştı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza sonucu yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluşurken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

İşte olay yerinden kareler;

Bayram tatili yolunda zincirleme kaza: 11 araç birbirine girdi

Bayram tatili yolunda zincirleme kaza: 11 araç birbirine girdi

Bayram tatili yolunda zincirleme kaza: 11 araç birbirine girdi

Bayram tatili yolunda zincirleme kaza: 11 araç birbirine girdi

Bayram tatili yolunda zincirleme kaza: 11 araç birbirine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Yıldırım - Güncel

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