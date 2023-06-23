Bayram tatili yolunda zincirleme kaza: 11 araç birbirine girdi

Bursa'da İstanbul-İzmir otobanı Geçit Mahallesi mevkiinde 9 günlük Kurban Bayramı tatiline çıkan vatandaşlar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. İzmir Yolu Caddesi'nde ise 11 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.