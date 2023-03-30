Batmanlı geniş bir aileye mensup Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Vergi Başmüfettişi Abdulaziz Akın, AK Parti İstanbul 3. Bölgeden Milletvekili 'aday adayı' oldu. Akın, "Devletin önemli kademelerinde görev yaptığım yıllar boyunca ülkeme ve milletime hizmet ettim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Büyük Türkiye idealine katkı sunmak için davamızın ve duruşumuzun geleneksel kodlarına uygun yeni fikirlere açık bir anlayışıyla milletime hizmet etmek için Ak Parti'den milletvekili aday adayı oldum. Son yıllarda sadece ülke olarak değil bütün dünya olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Yaşadığımız büyük afet çok canımızı yaktı. Öncelikle afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet geride kalanlara sabırlar diliyorum. Evet zor günler yaşıyoruz ama biz kadim ve büyük bir milletiz. Birlik ve beraberlik içinde, el ele bu zor günleri de atlatacağız inşallah" diye konuştu.

"MİLLETİMİZE HİZMET ETMEK İSTİYORUM"

Akın sözlerine şöyle devam etti, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Ak Parti iktidarında ülkemiz büyük bir kalkınma hamlesine girişmiş, dünyada parmakla gösterilen büyük bir ülke olmuştur. Elbette ki bütün bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ve ortaya koyduğu güçlü iradeyle oldu. Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı şiarına inanan biri olarak devlet hizmetindeki 23 yıllık devlet tecrübemi siyasete aktarmak ve milletimin gönlünde küçük de olsa bir yer edinmek için adayım. Allah nasip ederse parti disiplini ve kurucu irade ile uyum içerisinde milletime hizmet etmek istiyorum." dedi.

ÖNEMLİ HİZMETLERDE BULUNACAK

Öte yandan Akın, Milletvekilliği Genel Seçimlerinde 'aday adayı' olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Vergi Başmüfettişliği görevinden ayrıldı. Aynı zamanda Hukukçu ve Arabulucu olan Akın'ın liyakatı ve hizmet aşkıyla devleti ve milleti için önemli hizmetlerde bulunacağına inanıyoruz.