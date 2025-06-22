Başiskele'de Dereye Düşen Çocuğu Kurtarma Çabası Acıyla Sonlandı

Başiskele'de Dereye Düşen Çocuğu Kurtarma Çabası Acıyla Sonlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dengesini kaybederek dereye düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne hayatını kaybederken, ağabeyi kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde dengesini kaybedip dereye düşen K.A.Y.'yı kurtarmak için önce ağabeyi A.S.Y. ardından da anneleri Reyhan Karabudak (37) suya atladı. K.A.Y. kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, ağabeyi ise ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı, annenin ise cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında kırsal Kazandere Mahallesi Yuvacık Barajı mevkisinde meydana geldi. Eşinden boşandığı öğrenilen Reyhan Karabudak, oğulları K.A.Y. ve A.S.Y. ile ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. İddiaya göre K.A.Y., dengesini kaybederek dereye düştü. Kardeşinin düştüğünü gören A.S.Y. peşinden atlarken, ardından anne Karabudak da çocuklarını kurtarmak için suya atladı.

KENDİ İMKANLARI İLE SUDAN ÇIKTI

Sudan kendi imkanlarıyla çıkan K.A.Y. çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. K.A.Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler anne ve oğlunu kurtarmak için çalışma başlattı. A.S.Y. ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.S.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ANNENİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Kısa süre sonra ekipler, anne Karabudak'a ulaştı. Yapılan kontrollerde anne Karabudak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karabudak'ın cenazesi, işlemlerin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

'ÇOCUĞU KURTARDIK'

Kurtarma çalışmalarına katılan Ahmet Erkul evinin ormanlık alana 300 metre mesafede olduğunu belirterek, "Bağırma sesi duydum; daha sonra ambulans ve itfaiyenin sesini duydum. Olay yerine ulaştık. Çocuğu oradan kurtardık. Diğer çocuğu görmedim. Suya düşen anneyi itfaiye çıkardı. Anne öldü" diye konuştu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu ülkede kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye seyahat etmeyin' uyarısı

ABD'den, "Türkiye'ye seyahat" uyarısı: Özellikle o şehre gitmeyin
Yolcu otobüsünde skandal olay! Genç kadını otobanda indirip darbettiler

Genç kadını önce darbettiler, sonra yol ortasında bırakıp gittiler
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi

Sınava giremedi! Gerekçe olaydan daha enteresan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz

İran'dan nükleer tesisleri vuran ABD'ye tarihi rest
Sınava geç kalmalarına rağmen salona alındılar

Geç kalmalarına rağmen YKS'ye girdiler
ÖSYM duyurdu! YKS cevap anahtarları erişime açıldı

ÖSYM duyurdu! Öğrencilerin merakla beklediği haber geldi
Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı

Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Konu: Akaryakıt fiyatları! Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
ABD'nin İran'a saldırıları sonrası BM'den acil toplantı kararı

ABD saldırısı sonrası BM'den kritik hamle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.