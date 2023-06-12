Başakşehir'deki fabrikada yangın 37 saattir devam ediyor! Binanın son 2 katında çökmeler yaşanıyor

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin çalışmaları yaklaşık 37 saattir devam ediyor. Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana gelirken, yangının binanın beşinci ve altında katında halen devam ettiği ifade ediliyor.

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale 2 günden bu yana sürüyor.

TOMA İLE DESTEK VERİLDİ

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapıldı. Yanan binanın bazı bölümleri çöktü.

ÇÖKMELER MEYDANA GELİYOR

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana geliyor. Binanın dördüncü, beşinci ve altıncı katlarındaki bazı bölümlerde devam eden küçük çaplı yangınlara müdahale ediliyor.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR

Polis, önceki akşam saat 17.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle alevlerin yükseldiği fabrikanın bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Araçların bu caddeye girmesine izin verilmiyor.

5 VE 6. KATTAKİ MALZEMELER YANIYOR

Binanın beşinci ve altıncı katındaki malzemeler yanarken itfaiye ekipleri yangının 37. saatinde söndürme çalışmalarına devam ediyor.