Kartalkaya davasında tartışma! Avukatlar salonu terk etti

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Faciaya ilişkin 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasının 4'üncü gününde baş aşçı Reşat Bölük savunma yaptı.

"CANIMI ZOR KURTARDIM, ŞİKAYETÇİYİM"

Reşat Bölük, savunmasında, "Ben sadece kış sezonunda otelde çalışırım. Yangının çıktığı grill plate cihazı saat 05.30-06.00 gibi açılır. Grill plate cihazı şov alanındadır. Grill plate cihazının yanındaki çöp kutusu boş olur, geceden temizlenir çünkü. Önce şalteri açar ve sonra grill plate cihazının düğmesini açar, iki işlemle açılır. İtfaiyenin yaptığı denetimde tespit ettiği eksikliklerden de haberim yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Çünkü ben canımı zor kurtardım, kendimi sakatladım. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum" dedi.

YANGIN ÇIKIŞ ANININ GÖRÜNTÜLERİ İZLETİLDİ

Bölük'ün ifadesinin ardından mahkeme başkanı salonda bulunanlara yangının çıkış anına ait güvenlik kamerası kayıtlarını izletti. Görüntülerden sonra mahkeme, teknik ekip ve mutfak personelini kürsüye çağırarak toplu şekilde ifade aldı. Her birine sırayla "Bu parlama nedir?" sorusu yöneltildi.

SANIK AVUKATLARI SALONU TERK ETTİ

Reşat Bölük'ün avukatı, savunma yapmaya başladığı sırada yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin tepki gösterdi. Bunun üzerine mağdur ve sanık avukatları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından bazı sanık avukatları, duruşma salonunu terk etti. Mağdur yakınları da salonu terk eden avukatlara tepki gösterdi. Duruşmaya ara verildi.

"HUZURU BOZARSAM BENİ ATIN DURUŞMADAN"

Verilen aranın ardından yeniden başlayan duruşmada söz alan avukat Yüksel Gültekin, mahkeme heyeti ve duruşmaya katılanlardan özür dileyerek, "Huzuru bozarsam beni atın duruşmadan, başkası bozarsa onu da atın. Söz veriyorum mahkemenin suhuletle devam etmesi için gerekeni yapacağım" dedi.

1998'ER YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENİYOR

Yangın faciasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

22 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede ayrıca otelin teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İLK 3 GÜNDE 24 SANIK SAVUNMA YAPTI

Dava için Bolu Sosyal Bilimler Lisesi içerisinde yer alan spor salonu, 700 kişilik mahkeme salonuna dönüştürüldü. Mahkeme salonu, kamera sistemlerinden altyapısına kadar son teknoloji ile donatıldı. Duruşma öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Türkiye'nin merakla beklediği davanın ilk duruşması 7 Temmuz'da başladı. Duruşmanın ilk gününde; Gazelle Otel Resort Müdürü tutuklu sanık Ahmet Demir, uygunluk değerlendirme şirketi olan FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi'nin çalışanı tutuksuz sanık Aleyna B., aynı şirketin yetkilisi tutuksuz sanık Ali A., teknik personeller tutuksuz sanık Bayram Ü., tutuklu Tahsin Pekcan, tutuklu Hüseyin Özer ile Bolu İl Özer İdaresi Genel Sekreteri tutuklu Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı tutuklu Bünyamin Bal ve İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü tutuklu Yeliz Erdoğan, savunma yaptı.

Duruşmanın 2'nci günü olan 8 Temmuz'da tutuklu sanık Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, Grand Kartal Otel muhasebe çalışanı tutuklu sanık Cemal Özer, Gazelle Otel Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir, otelin gaz sistemini kontrol edip bakımını yapan tutuksuz sanık Doğan A., gaz tesisatı teknik servisi sorumlusu tutuklu sanık Muharrem Şen, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tutuklu sanık Ece Kayacan, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tutuksuz sanık Kübra D., Grand Kartal A.Ş.'nin Genel Müdürü tutuklu sanık Emir Aras'ın, savunmaları alındı.

Dün ise otelde muhasebeci olarak çalışan tutuksuz sanık Mehmet S., otelin müdürü Zeki Yılmaz, otelin yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda otel sahibi Halit Ergül'ün kızları olan tutuklu sanıklar Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, Halit Ergül'ün eşi tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül, otel aşçısı tutuksuz sanık Enver Ö., Otel'in aşçı yardımcısı tutuklu sanık Faysal Yaver savunma yaptı.