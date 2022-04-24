Bandırma'da inşaat kazısında toprağa gömülü halde el bombaları bulundu

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde bir inşaat alanında yapılan temel kazısında çok sayıda el bombası bulundu. Patlayıcı özelliğini yitiren el bombalarının 1'inci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda kullanıldığı değerlendiriliyor.

İlçenin İhsaniye Mahallesi'nde 1567 Sokak ile 1581 Sokağın kesiştiği arsada, inşaat temeli için gerçekleştirilen kazı sırasında, toprağa gömülmüş halde çok sayıda el bombası bulundu. Kepçe operatörünün mühimmatı fark etmesiyle polise haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. İnşaat kazısı durdurulurken, çevrede güvenlik önlemi alındı.