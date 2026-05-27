Balkan Ülkelerinde Müslümanlar Kurban Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

Balkan ülkeleri Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.

Bölge ülkelerindeki Müslümanlar, bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti.

Kosova'nın başkenti Priştine'de bayram namazı, şehirdeki diğer camilerin yanı sıra Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava'nın katılımıyla kılındı.

Türk Kızılay, namazın ardından halka geleneksel Türk misafirperverliğinin nişanesi olarak lokum ve kolonya ikram etti.

Vatandaşlar, namazın ardından bayram geleneği olarak akrabalarını ve yakınlarının şehir mezarlıklarındaki kabirlerini ziyaret etti.

Kuzey Makedonya'da Kurban Bayramı dolayısıyla merkezi tören, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) himayelerinde başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi.

Bayram hutbesi, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu tarafından Arnavutça ve Makedonca verildi.

Arnavutluk'ta bu bayram merkezi program, başkent Tiran'daki Ulusun Şehitleri Bulvarı'nda gerçekleştirildi.

Binlerce Müslüman'ın katıldığı program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Bulgaristan genelinde de sabah saatlerinde Kurban Bayramı dolayısıyla camiler dolup taştı.

Başkent Sofya'daki Müslümanlar, ibadete açık tek cami olan Kadı Seyfullah Efendi Camisi'nde bir araya geldi.

Yaklaşık 300 kişilik kapasiteye sahip, halk arasında "Banya Başı" adıyla bilinen caminin yetersiz kalması nedeniyle cemaatin büyük bölümü bayram namazını cami önündeki kaldırımlarda kıldı.

Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Osmanlı mirası Gazi Hüsrev Bey Camisi, bayram namazını kılmak için gelen yüzlerce Müslüman'ı ağırladı.

Tarihi camide bayram namazını Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic kıldırdı.

Kavazovic, bayram hutbesinde Kurban Bayramı'nın Müslümanlar için önemini anlatarak, kurban ibadeti hakkında bilgi verdi.

Mostar, Srebrenitsa, Travnik, Zenica ve diğer şehirlerdeki camilerde de Müslümanlar camileri doldurdu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami Bayraklı da bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla taştı.

Ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki kentlerde Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilerde buluştu.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki Osmanagic Camisi ve ülke genelindeki camilerde Kurban Bayramı coşkuyla kutlanarak bayram namazı kılındı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bir araya gelen Müslümanlar, bayramı coşkuyla kutladı.

Ülkedeki Müslümanlar, kılınan bayram namazının ardından tekbirler getirdi.