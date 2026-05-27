Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar

Sivas'taki 4 asırlık Kale Camii'nde Kurban Bayramı namazı, yabancı uyruklu öğrencilerin yöresel kıyafetleriyle saf tutmasıyla renklendi. Öğrenciler, tarihi atmosferde gurbette olmalarına rağmen mutlu olduklarını ifade etti.

Sivas'ta 4 asırlık tarihi Kale Camii'nde Kurban Bayramı sevinci yaşandı. Üniversite eğitimi için kente gelen yabancı uyruklu öğrenciler, yöresel kıyafetleriyle tarihi camide saf tutarak bayramın manevi atmosferine renk kattı.

Dönemin Sivas Valisi Mahmut Paşa tarafından 1580 yılında yaptırılan tarihi Kale Camii'nde bayram namazı heyecanı yaşandı. Sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, bayram namazını eda etmek için tarihi camileri doldurdu. Sivas'ta üniversite öğrenimi gören yabancı uyruklu öğrenciler de bayram namazı için tarihi Kale Camii'ni tercih etti. Kendi ülkelerine ait yöresel kıyafetlerini giyerek camiye gelen öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu. Bayram namazını vatandaşlarla birlikte kılan öğrenciler, namazın ardından cemaatle bayramlaştı. Tarihi atmosferi ve manevi havasıyla dikkat çeken Kale Camii'nde oluşan yoğunluk, bayramın birlik ve beraberlik ruhunu gözler önüne serdi.

"Kendimizi gurbette de mutlu hissediyoruz"

Sudan'dan Sivas'a gelen Mohamed Elsıddıg, geleneksel kıyafetleri ile namaza geldiklerini söyleyerek, "Bugün Kurban Bayramı namazını Kale Camii'nde kılmaya geldik. Herkesin bayramını kutluyorum, hayırlı bayramlar diliyorum. Arap ülkelerinden ve Afrika'dan gelen bütün arkadaşlarla birlikte buraya geliyoruz. Bu ortamda huzur buluyor, kendimizi gurbette de mutlu hissediyoruz. Orayı özlesek de arkadaşlarla burada bunu hissetmiyoruz. Geleneksel Sudan kıyafetlerimle bayram namazı kılmaya geldim" dedi.

"Çok heyecanlı ve mutluyum"

Endonezya'dan gelen Rafli Muhammed ise bayram namazı için Kale Camii'ne geldiğini belirterek, "Ben Endonezyalıyım. Kurban Bayramı namazı için bugün Kale Camii'ne geldik. Bayram namazını burada kılacağım. Namaza, Endonezya'ya özgü geleneksel kıyafetimi giyerek geldim ve bu şekilde namaz kılacağım. Çok heyecanlı ve mutluyum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
