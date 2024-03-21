Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.20'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Öte yandan önceki gün de aynı ilçede 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Ayrıntılar geliyor...
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.20'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Öte yandan önceki gün de aynı ilçede 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Ayrıntılar geliyor...
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