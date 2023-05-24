Balıkesir'de 2 kuzenin öldürülmesinde 17 yıl sonra ikinci kez karar verildi

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, kuzenler Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım'ı (10) öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan Ayhan Yakar (43) ile ağabeyi Seyhan Yakar'ın (45) hakkında mahkeme ikinci kez karar verdi. Yakar kardeşler için ilk kararda olduğu gibi 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, ardından iyi hal indirimi uygulanıp, bu cezalar 2'şer kez müebbet hapis cezasına dönüştürüldü. Ayrıca zamanaşımının artmasıyla 'birden fazla kişi ile çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçundan her iki çocuk için ayrı ayrı 6 yıl 8'er ay ceza verildi. Avukat İbrahim Erenci, kararı istinafa götüreceklerini söyledi.

Savaştepe ilçesinin kırsal Karacalar Mahallesi'nde 21 Mart 2006'da okula gitmek için evlerinden ayrılan kuzenler Tuğçe Yıldırım ve Büşra Karabacak kayboldu. Olaydan 44 gün sonra Savaştepe ilçesi Çamurlu köyü mezarlığı yakınındaki menfezde Yıldırım ve Karabacak'ın cansız bedenleri bulundu. Çocuklardan alınan doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"Bu karar aslında örtülü bir direnme kararı. Vahşice öldürülmüş bu çocukların sanıklarının bu kişiler olduğunu kabul eden mahkeme, nasıl oluyor da indirim uygulayabildi? Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesi gerekirken neden bunu müebbete çevirdi? İndirim yapılmasının açıklaması hukuki olarak da yok, vicdani olarak da yok. Bizim sivil toplum örgütü olarak bu anlamda içimiz rahat değil. İndirim uygularken bu kadar cömert olmayın. Çocuklar vahşice öldürüldü ve 17 yıldır adalet bekleyen aileler var. Bu husus hepimizin içini yaraladı."