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Bakü'de COP29'a Hazırlık İçin Gazetecilere İklim Haberciliği Eğitimi Verildi

Bakü'de COP29'a Hazırlık İçin Gazetecilere İklim Haberciliği Eğitimi Verildi
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Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi COP29 konferansını takip edecek gazetecilere yönelik eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde iklim haberciliği teknikleri ve sosyal medya kullanımı gibi konular ele alındı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 11-22 Kasım'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı'nı (COP29) takip edecek gazetecilere uzmanlar tarafından eğitim verildi.

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı ile ADA Üniversitesi Kalkınma ve Diplomasi Enstitüsünün ortak organizasyonunda, "COP29 ve sürdürülebilir medya tecrübeleri" başlıklı eğitim düzenlendi.

ADA Üniversitesinde gerçekleştirilen eğitimde Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Cihangir İşbilir, Anadolu Ajansı (AA) Çevre Haberleri Müdürü Hale Aydoğmuş, Economyfirst Limited London Direktörü Klaus-Peter Ralf Jürgens, sunucu, moderatör ve gazeteci Ali Aslan ile NTV İçerik Sorumlusu Yeşim Sağlam bilgi ve tecrübelerini Azerbaycanlı muhabirlere aktardı.

AA Çevre Haberleri Müdürü Aydoğmuş, eğitimde "İklim haberciliğinde metin yazma teknikleri, terim ve kavramlar", "İklim odaklı habercilikte görsel tercihleri ve sosyal medya kullanımı" ile bu alanda AA'nın Türkiye'de bir ilke imza atarak hayata geçirdiği Yeşilhat'ı anlatan "İklim gazeteciliğinde Yeşilhat örneği" konularında sunum yaptı.

İki gün süren eğitimde katılımcılara COP toplantıları hakkında bilgiler verilirken küresel iklim sorunlarıyla ilgili haberlerin tüm kesimlere ulaştırılması, uluslararası kurum, kuruluş ve anlaşmalar hakkında haberler hazırlanması, sosyal medya platformlarının etkin kullanımı, ilgi çekici yanıtları teşvik eden etkili sorular oluşturma ve röportaj teknikleri gibi konular anlatıldı.

Hem 1994'teki BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi hem de bu sözleşme kapsamında iklim değişikliğinin azaltılması, adaptasyonu ve finansmanı hakkında 2015'te imzalanan ve 2016'da yürürlüğe giren Paris Anlaşması'nın maddelerinin hayata geçirilmesi hususunda kararların alındığı bir süreç olan COP'u, BM'nin oluşturduğu sekreterlik yürütüyor.

Bu müzakerelere her yıl bir ülke ev sahipliği yapıyor. Bu yıl, müzakerelerin koordinasyonu ve COP'a başkanlık için Azerbaycan seçildi.

Azerbaycan tarihinde en büyük uluslararası organizasyon olan COP29'u yaklaşık 3 bin gazeteci takip edecek.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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