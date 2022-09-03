Bakanlık Sözcüsü Çataklı: Lavrion, 'Yunanistan'ın Kandil'i' olursa baş edebilirler mi?İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Yunanistan'ın, Lavrion kampını terör örgütü PKK'ya tahsis ettiğini belirterek, "Yunanistan'ı bu konuda acilen sorumlu ve ciddi bir devlet...

Bakanlık Sözcüsü Çataklı: Lavrion, ' Yunanistan'ın Kandil'i' olursa baş edebilirler mi?

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Yunanistan'ın, Lavrion kampını terör örgütü Pkk'ya tahsis ettiğini belirterek, " Yunanistan'ı bu konuda acilen sorumlu ve ciddi bir devlet gibi davranmaya davet ediyoruz. Bizim PKK ile mücadele edecek ve onu yenecek gücümüz var, bunu da yapıyoruz. Ancak Lavrion kampı, gelecekte ' Yunanistan'ın Kandil'i' olursa o zaman ortaya çıkacak sorunla kendileri baş edebilirler mi? Bunu iyi düşünsünler" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bakanlığın ağustos ayı faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çataklı, terör örgütüne katılımın en az olduğu, teslim olma sayınının en fazla olduğu, ülke içinde eleman sayısının en düşük olduğu dönemi yaşadıklarını söyledi. Çataklı, "PKK ile mücadelede biz artık belli bölgelerde kalan son teröristleri kovalıyoruz. Tek tek sayıyoruz. Sınırlarımızın dışından birkaç yöneticisinin kendi yayın organlarındaki gelişigüzel içi boş kabadayılıklarından öte içeride herhangi bir varlıkları söz konusu değildir. Bizim bir sözümüz vardı; 'terörü bu ülkenin gündeminden çıkaracağız'. Bu sözümüzü tamamen yerine getirmiş olmanın arifesindeyiz" dedi.

Çataklı, HDP'li Semra Güzel'in yakalanmasıyla ilgili soruya da "Edirne istikametindeyken yakalanan şahsın, mühim olan nereye getirildiği, ne zaman getirildiği değil. Bunlar teferruat. Yakalanmış olması önemli. Bugün basın toplantımızda değindiğimiz bazı konular nedeniyle gittiği istikamet de önemli. Ancak süreç kendi içinde ilerliyor" yanıtını verdi.